Radikaaleja koulutettu Venäjällä – Supo: Olemme kiinnostuneita

Suomen kansalaisia on matkannut koulutusleireille Venäjälle.

Suojelupoliisi on niukkasanainen väkivaltaisten radikaalien suosimille koulutusleireille Venäjälle matkanneista suomalaisista.

– Olemme kiinnostuneita tästä toiminnasta, mutta meillä ei ole siitä tällä hetkellä enempää kerrottavaa julkisuuteen, Supon viestintäasiantuntija Anni Lehtonen sanoo Verkkouutisille.

Saksalainen Focus kertoi perjantaina puolisotilaalliseen koulutukseen Venäjälle matkanneista saksalaisista uusnatseista. Reportaasin mukaan leireillä on koulutettu myös Suomen ja Ruotsin kansalaisia. Leirillä on opetettu aseiden ja räjähteiden käyttöä sekä lähitaistelua.

Kremlin on kerrottu olevan tietoinen Venäjän imperialistisen RIM-järjestön pyörittämistä Partizan-lerieistä. Leireillä on tiettävästi koulutettu Ukrainan ”separatistien” taistelijoita. Koulutusta saaneita ulkomaalaisia on myös matkannut Itä-Ukrainaan taistelemaan Venäjän tukemien ja aseistamien joukkojen puolelle.

Pietarin lähistöllä olevat leirit on yhdistetty Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Sen Suomen osasto on lakkautettu oikeuden päätöksellä.

