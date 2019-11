Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirkko & kaupunki -lehden päätoimittaja huomauttaa, että kirjaa voi siteerata myös rikollisella ja vahingoittavalla tavalla.

Pääkaupunkiseudulla ilmestyvän Kirkko & kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki puolustaa kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) koskevaa esitutkintaa liittyen hänen twiittiinsä kirkon osallisuudesta seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtumassa. Heinimäki katsoo lehtensä pääkirjoituksessa, että ”Raamattu ei nauti syytesuojaa” ja sitä voi siteerata myös rikollisella, loukkaavalla ja vahingoittavalla tavalla.

”Jos joku alkaisi tylyttää Helsingin juutalaista seurakuntaa ja poimisi sanomansa vahvistukseksi Uuden Testamentin kaikkein antisemitistisimmät jakeet, kyseessä olisi varmasti rikoksen tunnusmerkistön täyttävä hyökkäys kansanryhmää vastaan”, hän vertaa.

Heinimäen eilen Kirkko & kaupunki -lehdessä julkaistu pääkirjoitus on luettavissa kokonaan täältä.

Sen sijaan Päivi Räsäseen liittyvää uusinta esitutkintaa Heinimäki hämmästelee. Tutkinta koskee Räsäsen kirjoitusta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” vuodelta 2004 ja sen on julkaissut Suomen Luther-säätiö. Heinimäki katsoo Twitterissä, että ”Homotwiitin tutkiminen on mielestäni ok, tämän vanhan säätiöpamfletin esiin kaivaminen sen sijaan ei ole.”

LUE MYÖS:

Helsingin piispa huolestui uskonnonvapaudesta liittyen Päivi Räsäseen

Samaa mieltä kun Köykkä. Paitsi, ettei se ole koulukiusaamista, ihan muuta kiusantekoa. Homotwiitin tutkiminen on mielestäni ok, tämän vanhan säätiöpamfletin esiin kaivaminen sen sijaan ei ole. https://t.co/c3oGhL9u71 — Jaakko Heinimäki (@jaheinim) November 4, 2019