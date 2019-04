ISIS-jihadistien perheitä vainotaan, raakoja kostoiskuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mosulin maakuntavaltuusto on päättänyt siirtää turvallisuussyistä jihadistien perheenjäsenet leireille.

Isis-jihadistien perheenjäsenet ovat joutuneet raakojen kostoiskujen kohteiksi Pohjois-Irakissa sijaitsevassa Mosulissa.

Nimettömänä esiintyvän hallinnon virkamiehen mukaan hyökkäysten määrä on kasvanut viime aikoina, kertoo Iraqi News.

Eräässä tapauksessa Isisin uhriksi joutunut henkilö tappoi Isis-jihadistin äidin ja siskon. Mies murtautui heidän kotiinsa ja tappoi naiset välittömästi.

Toisessa tapauksessa mies tappoi Isis-jihadistin äidin, jonka pojat olivat teloittaneet hyökkääjän isän. Isä oli Irakin armeijan upseeri.

Kolmannessa tapauksessa mies tappoi Isis-jihadistin siskon. Hän halusi kostaa Isisin käsissä henkensä menettäneiden vaimonsa ja lastensa puolesta.

Kaikki hyökkääjät saatiin kiinni ja pidätettiin.

Vaikka Isis menetti viimeisen hallussaan pitämänsä kaupunkialueen maaliskuun lopussa, terroristijärjestön toiminta on elpynyt uudelleen eri puolilla Irakia ja Syyriaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Isis laajentaa tukialueitaan ja lisää hyökkäystoimiaan tärkeissä kaupungeissa, kuten Raqqassa, Mosulissa, Fallujassa sekä Pohjois-Syyrian ja Irakin Kurdistanin alueilla, todetaan Institute for the Study of War -ajatushautomon analyysissa.