Qatar kertoo kestäneensä hyvin taloussaarron

Qatarin valtiovarainministerin mukaan maa on kestänyt hyvin kauppa- ja matkustussaarron, jonka Saudi-Arabia ja viisi muuta maata julistivat sille viime vuoden kesäkuussa. Saartoon osallistuvat Saudi-Arabian lisäksi Bahrain, Arabiemiraatit, Jemen, Egypti ja Libya.

– Saarron muutamat ensimmäiset viikot olivat vaikeimmat, mutta nyt talous on vakaantunut. Kasvuvauhtimme on hyvä, Ali Shareef al-Emadi kertoo Financial Timesin haastattelussa.

Hänen mukaansa Qatar on nyt vauhdittamassa talousuudistuksia, joiden tarkoituksena on kiihdyttää investointeja.

Qatarin kasvuvauhti on Emadin mukaan pysynyt naapurimaita nopeampana, ja tänä vuonna maa tavoittelee kolmen prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Työtä tämän eteen on hänen mukaansa tehty paljon, ja talous on hyvässä kunnossa.

Maa on muun muassa avannut kiinteistömarkkinansa kansainvälisille sijoittajille, ja jatkossa odotetaan helpotuksia yritysten omistamista koskeviin rajoituksiin.

Maa on myös kehittänyt omaa maito- ja lihatuotantoa, avannut uusia tuontireittejä Turkin, Iranin ja Omanin kautta sekä helpottanut viisumimääräyksiä saadakseen maahan lisää turisteja ja vierastyöläisiä.

Julkisen talouden rahoitusta on helpottanut raakaöljyn hintojen nousu kansainvälisillä markkinoilla. Qatar laskenut tämän vuoden budjetissaan öljyn hinnaksi vain 45 euroa tynnyriltä, mutta hinnat ovat jo nyt nousseet yli 70 dollariin tynnyriltä.

Saudi-Arabia on syyttänyt Qataria terrorismin tukemisesta ja propagandan levittämisestä. Qatar on kiistänyt kaikki syytökset.