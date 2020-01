Qassim Suleimanin haudasta kaivetaan videolla pyhäinjäännöksiä

Yhdysvaltain ilmaiskussa kuollut iranilaiskomentaja Qassim Suleiman haudattiin tiistaina kotikaupungissaan Kermanissa marttyyrien hautausmaalle.

Paikalliset halusivat hankkia maata Suleimanin haudasta, selviää Hudson Institute -ajatushautomossa työskentelevän tutkijan Twitterissä jakamasta videosta.

– Ihmiset ottavat maata haudasta oletettavasti pitääkseen sen pyhäinjäännöksenä, Michael Doran tviittaa.

Ainakin 35 ihmistä kuoli iranilaiskomentaja Qassim Suleimanin hautajaismenoissa syntyneen paniikin seurauksena. Loukkaantuneita on kymmeniä.

Suleimanin hautajaismenot saatettiin tiistaina päätökseen Iranissa.

Suleimani kuoli viime perjantaina Irakissa Bagdadin lentokentällä Yhdysvaltain tekemässä lennokki-iskussa.

Suleimani oli Iranin vallankumouskaartiin kuuluvan Quds-erikoisjoukkojen komentaja vuodesta 1998 lähtien.

Quds-joukoilla on ollut merkittävä rooli monissa konflikteissa. Asiantuntijoiden mukaan Suleimani on johtanut Iranin sotilasoperaatioita muun muassa Libanonissa, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä.

Preparing Soleimani's grave in Kerman, his hometown. People are taking dirt from the grave, presumably, to keep as objects of reverence, relics of the saint. pic.twitter.com/7KQDfKrAag

— Mike (@Doranimated) January 7, 2020