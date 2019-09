”Pysyviä oleskelulupia ei pidä myöntää suojelutarpeen muututtua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Migrin mukaan vuonna 2015 turvapaikanhakijana tulleet voivat nyt hakea pysyvää oleskelulupaa.

Kansanedustaja Vilhelm Junnilan (ps.) mukaan lupia ei pidä myöntää, jos lähtömaan turvallisuustilanne on parantunut ja suojelun tarve poistunut.

– Turvallisuustilanteen muuttuessa oleskeluluvan perusteena oleva suojelutarve ei enää vastaa tosiasiallista ja tarkoituksenmukaista syytä nauttia suojelua ja oikeutta turvapaikkaan. Suojelutarve tulee arvioida uudelleen ja johtaa oleskelupien peruuttamiseen. Ei oleskelulupa voi olla automaatio tietyn ajan kuluttua vaan sen pitää aina perustua todelliseen tarpeeseen, Junnila toteaa tiedotteessaan.

Junnila huomauttaa, että onet maat ovat arvioineet suojelutarpeen uudelleen esimerkiksi Somalian, Afganistanin ja Irakin turvallisuustilanteiden muuttuessa.

– Myös Suomi on toisinaan päivittänyt esimerkiksi Somalian turvallisuustilannetta, mutta sen vaikutukset pysyvien oleskelulupien myöntämiseen ovat jääneet rajalliseksi, hän sanoo.

– Turvapaikkajärjestelmää ei tule väärinkäyttää pysyvän oleskeluvan saamiseksi tilanteissa, joissa aikaisemmin epävakaa tilanne on kehittynyt ja muuttunut siten, että kohteessa on mahdollista jopa lomailla tai muuten oleskella. Tällaisissa tilanteissa on kotiinpaluun aika, Junnila jatkaa.

Junnila lähestyi asiassa sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) kirjallisella kysymyksellä asiasta. Hän tiedustelee kirjallisessa kysymyksessä, mihin toimiin hallitus ryhtyy, ettei kansainvälisen suojelun perusteella anneta pysyviä oleskelulupia tilanteissa, joissa suojelutarvetta ei enää ole käytännössä olemassa.