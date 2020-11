”Pysyvät menot tehdään kaikki, tuloista ei juuri mitään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Merkitsikö valtiovarainministerin vaihtuminen perustavan ohjeen unohtamista?

Eduskunnan lisäbudjettikeskustelussa tiistaina kokoomuksen Timo Heinonen muistutti valtionvelan paisuvan nyt noin 20 miljardilla eurolla.

– Hallituspuolueista on jo väläytelty, ettei tämä seitsemäskään lisätalousarvio välttämättä jäisi tämän vuoden viimeiseksi lisätalousarvioksi. Sosiaalidemokraatit ovat ahkerasti tässä salissa aiempina vuosina heiluttaneet niin sanottua velkakakkaraansa, ja kyllä ne aika lailla karun näköisiä ovat nyt sosiaalidemokraattisen hallituksen toisen toimintavuoden jälkeen – todennäköisesti edustaja (SDP:n Pia) Viitanen myös päivittää omaan lokeroonsa, Timo Heinonen heitti SDP:n vuosia jatkuneesta velkasanailusta.

Kokoomuksen Heinosen mukaan Katri Kulmuni aiemmin vielä keskustaa johtaessaan ja valtiovarainministerinä ”piti periaatetta, että ei pysyviä menoja ennen pysyviä tuloja”.

– Valitettavasti näyttää siltä, että sen myötä kun edustaja Kulmuni laitettiin vaihtoon ja keskustan puheenjohtajaksi tuli edustaja (Annika) Saarikko ja tosiasiallisesti hallituspolitiikkaa johtavaksi ministeriksi valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen, niin tämä aika perustavaa laatua oleva ohje näyttää unohtuneen. Pysyvät menot kyllä tehdään kaikki hallitusohjelmasta, mutta niistä pysyvistä tuloista ei juurikaan mitään.

Heinonen muistutti kokoomuksen arvostelleen, että koronakriisinkin aikana työllisyystoimet ”ovat kyllä vaatimattomia, ja niitä valitettavasti oltaisiin tarvittu enemmän”.

– Kysyn arvoisalta hallitukselta: onko pääministerin lupaus ”yksikään yritys ei ajaudu koronan takia konkurssiin, valtio huolehtii kaikista”, edelleen voimassa?

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan ”huoli velkataakan lisääntymisestä ei ole aiheeton”.

– Taakkaa ei pidä siirtää kohtuuttomasti tuleville sukupolville. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että valtion menojen osalta siirrytään kehysmenettelyyn ensi vuoden määrärahojen osalta. Voimakkaasti elvyttävä politiikka tämän ja ensi vuoden osalta on hyvin perusteltua, mutta elvytys ei voi olla ikuista, ja kriisin jälkeen pitää jälleen palata talouspolitiikan uskottavuuden kannalta olennaisen tärkeään menokuriin. Tässä uskottava kehysjärjestelmä on keskeinen väline, Matti Vanhanen sanoi.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman esitti toivomuksen, että kokoomus voisi tukea lisätalousarviota.

– Tällaisen äkillisen ulkoisen shokin tilanteessa, jossa suhdanne menee syöksyen alas, on aivan oikein, että nimenomaan valtio on se, joka finanssipolitiikalla tasoittaa tätä, Antti Lindtman sanoi.

– Meillä on ensinnäkin kuntien mahdollisuudet tähän lainsäädännöstä johtuen paljon heikommat, siellä on kuntien alijäämäkriteerit, joita kyllä on höllennetty, mutta eivät ne sieltä mihinkään ole kadonneet. Kunnat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa, sen takia kuntien mahdollisuudet ikään kuin finanssipolitiikkaa löysentämällä saada elvytystä aikaiseksi ovat kyllä heikot.

– Ajatellaanpa sellainen tilanne, että valtio ei olisi näitä lisätukia kunnille tuonut. Se olisi tarkoittanut sitä, että keskellä koronaviruksen toista pandemiaa, toista aaltoa, kunnat olisivat joutuneet rankasti supistamaan. Se olisi ollut myrkkyä myös tämän taudin hoidolle ja se, jos mikä, olisi myrkkyä taloudelle, Lindtman totesi.