”Pysyvä työpaikka ei synny siksi, että siihen saa tukea verovaroista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yksi yrittäjän uran merkittävimmistä päätöksistä.

Yksinyrittäjien suhdanneodotukset tulevalle vuodelle ovat tuoreen Yksinyrittäjäbarometrin mukaan laskeneet, mutta erityisesti kasvuhakuisimmat yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan.

Yksinyrittäjistä 23 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 14 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Työllistävistä pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 18 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

– On kuitenkin mielenkiintoista, että kasvuhakuisten yksinyrittäjien suhdanneodotukset ovat korkeammat kuin muiden kasvuhakuisten pk-yritysten, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä toteaa tiedotteessa.

Barometrin mukaan yksinyrittäjien odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiiviset. Erityisesti kasvuhakuisimmat yksinyrittäjät odottavat henkilöstön määrän kasvavan selvästi. Heidän odotuksensa henkilöstön määrän kasvusta on yli yhdeksän kertaa suurempi kuin muilla yksinyrittäjillä.

– Tämä osoittaa, että aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän, Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että työpaikat ovat syntyneet viime vuosina pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– On tärkeä huomata, että aivan pienimpien yritysten työntekijämäärä on kuitenkin laskenut. Siellä olisi työpaikkapotentiaalia, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi.

Kujalan mukaan ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yksi yrittäjän uran merkittävimmistä päätöksistä. On tärkeää, että rekrytoinnin taustaksi ja tueksi on olemassa tietoa. Suomen Yrittäjät onkin tennyt oppaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista varten.

Yrittäjien mukaan hallituksen kaavailema rekrytuki pienille yrityksille on hyvä askel. Kuismanen kuitenkin huomauttaa, että pysyvä työpaikka ei synny siksi, että siihen saa tukea verovaroista.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on palkkaamisen riskin vähentäminen joustavoittamalla työlainsäädäntöä ja lisäämällä paikallista sopimista.

Ensimmäistä kertaa julkistettu Yksinyrittäjäbarometri on koottu syyskuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin yksinyrittäjävastauksista. Yksinyrittäjävastaajia oli 2212. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.