”Pysyvä työ on parempi; määräaikainen on parempi kuin työttömyys”

Eduskunnassa puhuttiin nollatuntisopimuksista.

Täysistunnossa oli käsiteltävänä hallituksen esitys vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi.

Vasemmistoliiton Anna Kontulan mukaan esitys on parannus nollasopimuslaisten asemaan, mutta vaatimaton sellainen. Hänen mukaansa ratkaisu mahdollistaa työntekijöiden asettamisen perusteettomasti keskenään eriarvoiseen asemaan.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi tilanteen olevan se, että ”kun pyritään mahdollisimman hyvään turvallisuuteen kaikille työssä oleville, niin tehdään ratkaisuja, jotka itse asiassa merkitsevät työpaikkojen vähentymistä”.

– Niinpä esimerkiksi muutama päivä sitten A-studiossa kysyttiin, onko parempi määräaikainen työsuhde vai pysyvä. Totta kai pysyvä on parempi, mutta määräaikainenkin on parempi kuin työttömyys, Ben Zyskowicz linjasi.

Sdp:n Eero Heinäluoman mukaan epävarmuudella on aito vaikutus nuorten omassa elämässään tekemiin ratkaisuihin. Hän totesi syntyvyyden tippuneen 50 000:een.

– Täytyy mennä siis nälkävuosiin saakka, että löydetään yhtä vähän uskoa tulevaisuuteen. Kun nyt eri reiteistä tätä nuorten elämää tehdään epävarmaksi – määräaikaiset työsopimukset, nollatuntisopimukset, monet muut – niin niiden loppuseuraamus on, että ei uskalleta tehdä niitä ratkaisuja, jotka tarkoittavat perheen perustamista ja lasten hankkimista, Eero Heinäluoma sanoi.

Kokoomuksen Eero Suutari arvosteli luotua kuvaa, jonka mukaan luodaan epävarmuutta ja työelämä vaikeutuu. Suutarin mukaan esityksessä nimenomaan kehitetään työelämää sellaiseksi, että työntekijän on helpompi suunnitella elämäänsä ja sovittaa tarvittaessa yhteen useampia työnantajia.

– Se, millä tavalla me luomme varmuutta ja tulevaisuudenuskoa nuoriin, on juuri se, että me uudistamme yhteiskuntaa siten, että on mahdollisuus päästä töihin myöskin tässä muuttuvassa työmaailmassa, ja siten, että turvataan sitä sosiaaliturvaa eikä velkaannuteta tolkuttomasti valtiontaloutta eikä tehdä tolkuttomia esityksiä vappupäivänäkään edes, keskustan Olavi Ala-Nissilä sanoi.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mukaan ”syntyvyys on tärkeä asia, mutta ei meidän kyllä kannata lähteä tällaiseen laulantaan, jota me olemme viime viikkoina nähneet, jossa suuri osa hallitusta vastustavista amatööridemografeista liittää nyt hallituksen toimet työllisyyden nostamiseksi näihin viimeaikaisiin syntyvyyslukuihin”.

Vihreiden Touko Aallon mukaan salissa oli kaksi eri keskustelua, joista toinen syntyvyydestä. Esitys hänen mukaansa on askel parempaan suuntaan.

– Kun katsotaan kokonaisuudessaan hallituksen askelia työmarkkinoilla nuorten kannalta, niin siinä se iso ongelma on, että nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt, arjen epävakaus on lisääntynyt, ja se edellyttäisi hallitukselta enemmän toimia nimenomaan sen varmuuden ja tulevaisuudenuskon lisäämiseksi eikä askelia väärään suuntaan, Touko Aalto sanoi.

Sdp:n Antti Lindtman kaipasi lisää keskustelua Juhana Vartiaisen kanssa, ”kun hän niin kun tuntuu kyseenalaistavan sen, onko työelämän epävarmuudella tai sillä lainsäädännöllä yhteyttä syntyvyyteen, ja on käyttänyt moneen otteeseen tätä termiä ’amatööri'”.