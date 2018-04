Pystyykö Viktor Orbán muuttamaan perustuslakia?

Hallitseva Fidesz-puolue voi saada parlamenttiin enemmistön, jolla se pystyisi muuttamaan Unkarin perustuslakia ilman muiden puolueiden tukea.

Äänestäminen Unkarin tämänpäiväisissä on alkanut vilkkaasti. Maan politiikkaa seuraavan Hungary Electsin mukaan äänensä oli kello 9 mennessä aamulla käynyt antamassa jopa 13,17 prosenttia äänioikeutetuista, kun neljä vuotta aiemmin vastaava luku oli 9,5 prosenttia.

Suurin jännitysmomentti Unkarin vaaleissa liittyy siihen, saako valtaapitävä Fidesz-puolue ja sen johtaja Viktor Orbán taakseen kahden kolmasosan enemmistön, joka riittäisi maan perustuslain muuttamiseen ilman muiden puolueiden tukea. Perustuslain muuttamiseen tarvittaisiin 133 edustajaa parlamenttiin, joka on määrä, jonka Fidesz voitti vuoden 2014 vaaleissa. Tällä hetkellä puolueella on parlamentissa 131 edustajaa, sillä edustajat ovat vaihtaneet parlamenttiryhmiä kauden aikana.

Eri mielipidemittaukset ovat arvioineet Fideszin paikkamäärän asettuvan 112-142 välille. Toiseksi suurin olisi ennusteiden mukaan Jobbik ja kolmanneksi suurin keskusta-vasemmiston MSZP.

Unkarissa on käytössä vaalijärjestelmä, jossa maan parlamentin 199 jäsenestä 106 valitaan enemmistövaalitavan perusteella. Enemmistövaalitavassa jokaisesta vaalipiiristä valitaan vain yksi ehdokas. Loput 93 parlamentaarikkoa valitaan suhteellisella vaalitavalla koko maan kattavasta vaalipiiristä. Lisäksi maassa on käytössä valtakunnallinen viiden prosentin äänikynnys, joka on vaaliliitoilla vieläkin korkeampi.

Vuoden 2014 parlamenttivaaleissa vaalitapa suosi Fideszia, joka keräsi 133 edustajapaikkaansa 44,87 prosentin kannatuksella. Suomalaisella vaalitavalla Fidesz ei siis olisi todennäköisesti saanut yksin edes parlamentaarista enemmistöä, mutta Unkarin vaalitavalla se keräsi perustuslain muuttamisen mahdollistavan kahden kolmasosan enemmistön.

Euroopan maiden vaalijärjestelmiä vertailtaessa Unkari on muiden enemmistövaalitapaa käyttävien maiden ohella yksi niistä valtioista, joissa eri puolueiden paikka- ja äänijakaumat eroavat eniten toisistaan. Vaalilakeja on muutettu Fideszin vuonna 2010 alkaneen valtakauden aikana ja muutosten on katsottu hyödyttäneen puoluetta.

