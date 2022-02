Pysäyttävät kuvat: Kranaattituli osui päiväkotiin Ukrainassa

Ukrainan ulkoministeri on tuominnut tapauksen jyrkästi.

Venäjän miehittämästä Itä-Ukrainasta ammuttu kranaatti osui torstaina aamulla päiväkotiin Ukrainan hallitsemalla alueella itäisessä Ukrainassa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävissä Ukrainan viranomaisten jakamissa kuvissa ja videolla (alla) näytetään päiväkodin musiikkihuoneen tuhoa ja kranaattien osumia päiväkodin pihalla.

Ukrainan sodasta jo vuosia raportoineen Buzzfeedin toimittaja Christopher Millerin Twitterissä jakamien tietojen mukaan kaksi päiväkodin opettajaa loukkaantui lievästi. Paikalla kerrotaan olleen myös lapsia, mutta uhreilta säästyttiin. Päiväkodin väki pakeni keskitystä rakennuksen kellariin.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kommentoi tapahtunutta jyrkästi torstaina iltapäivällä. Hän syytti Venäjää.

– Ukrainan Stanytsia Luhanskan kylää ammuttiin raskailla aseilla Donbassin miehitetyltä alueelta. Siviilirakennuksia vaurioitui. Vaadimme kaikkia kumppaneita tuomitsemaan pikaisesti tämän Venäjän vakavan Minskin sopimusten rikkomuksen jo valmiiksi kireässä turvallisuustilanteessa, Kuleba tviittasi.

Ukrainan asevoimat on julkaissut tämän linkin takaa löytyvän videon keskityksen jäljistä päiväkotirakennuksen pihalla. Kuvia paikalta löytyy täältä.

We often see these blown apart buildings after they're hit without people in the frame. Here is a before-and-after of the kindergarten school room blasted today, so you know whose lives were put at risk by this. Photos via local authorities and kindergarten's Facebook page. pic.twitter.com/OuVNDqvAGX — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 17, 2022

Russia-backed forces shelled the music room of a kindergarten in far-eastern Stanytsia Luhanska, Luhansk region, at 9am this morning, according to local reports, local city admin, & NGO Proliska. Children were present but unharmed. Two teachers said to have suffered concussions. pic.twitter.com/8zjX2OvatV — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 17, 2022

More on this attack, with geolocation of the building and other important posts by @bellingcat's @EliotHiggins. https://t.co/8EnIrXxkHD — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 17, 2022

Two more photos from Stanytsia Luhanska, shared by Ukraine's Joint Forces Operation and confirmed through local news and NGO on the scene, show people taking shelter in a basement during the shelling and the aftermath of the school's music and play room that was hit by artillery. pic.twitter.com/tQHSyH6hlj — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 17, 2022

Ukrainian Stanytsia Luhanska village was shelled with heavy weapons from the occupied territory of the Donbas. Civilian infrastructure damaged. We call on all partners to swiftly condemn this severe violation of Minsk agreements by Russia amid an already tense security situation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2022