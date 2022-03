Pysäyttävät kuvat Harkovan tuhosta – näin hyökkääjä iski siviilikohteisiin

Venäjän joukot ovat iskeneet rajusti siviilikohteisiin Ukrainan Harkovan kaupungissa. Tuhoista ja iskusta 1,4 miljoonan asukkaan suurkaupunkiin on julkaistu runsaasti kuvia ja videoita (alla).

Esimerkiksi kaupungin tunnettu nähtävyys Vapauden aukio hallintorakennuksineen on osin raunioina ja täynnä tuhoutuneiden rakennusten kappaleita. Hyökkääjä on tiettävästi käyttänyt niin risteilyohjuksia kuin raketinheittimiäkin iskuissa.

Kymmenien siviilien on kerrottu kuolleen ja satojen haavoittuneen tulituksessa. Ukraina on syyttänyt Venäjän hyökkäystä siviilikohteita vastaan sotarikokseksi.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu tuomitsi tiistaina ankarasti Harkovassa ja muualla Ukrainassa todistetut siviilikohteisiin kohdistuneet iskut.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan kylvää jo kuudetta päivää kuolemaa ja tuhoa Euroopan sydämessä. Sota on johtanut vain muutamassa päivässä satojen ihmisten kuolemaan tai haavoittumiseen, mukaan lukien monien lapsien.

– Harkovan viimeisin tulitus teki selväksi Venäjän joukkojen röyhkeän piittaamattomuuden siviilien hengistä, surmaten kymmeniä ja haavoittaen monia sekä osuen raketeilla ja epäillyillä rypälepommeilla useisiin siviilikohteisiin kuten asuinkerrostaloihin ja päiväkotiin, lausunnossa todetaan,

Valtuutettu kuvaa Venäjän sotaa ”verilöylyksi” ja ”painajaiseksi” ja vaatii Venäjän johtoa lopettamaan hyökkäyksen välittömästi.

More photos of what we saw in Freedom Square pic.twitter.com/RgyLsqpVmz

This is Kharkiv’s Freedom Square, the largest in Europe allegedly, which I covered for Lonely Planet as the city’s top sight. Last time it looked like this in 1943 (second pic). Is this “de-nazification”, really? pic.twitter.com/DHlgDp35iH

— Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 1, 2022