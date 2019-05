Pysäyttävä kuva: Tässä on yhden dollarin edestä Venezuelan bolivareja

Venezuelalaispankeissa jaetaan seteleitä kysymättä.

– Täydellinen onnistumisen tunne onnistuttuani nostamaan 1 dollarin edestä bolivareja, Bloombergin Venezuelan toimituksen päällikkö Patricia Laya toteaa.

Hän on jakanut alla näkyvät kuvat paksusta pinkasta sadan bolivarin seteleitä. Tällä summalla voi hänen mukaansa ostaa lähinnä polttoainetta ja pysäköintilipukkeita.

Layalta kysyttiin, miten hän onnistui hankkimaan käteistä. Homma ei ollut helppo.

– Se on periaatteessa uhkapeliä. Kokeilin automaattia monta kertaa viime viikkojen aikana eikä minua onnistanut. Menin tänään pankkiin ja huomasin, että he jakoivat käteistä, joten menin jonoon. Virkailija ei edes kysynyt, paljonko halusin. Hän vain ojensi minulle automaattisesti tuon rahatukon, toimittaja kertoo.

Sosialistisen Venezuelan talous on romahtanut totaalisesti ja maassa on kärsitty ennätyksellisestä inflaatiosta, ruokapulasta ja massiivisista sähkökatkoista. Venezuela on yrittänyt pitää valuutan tilannetta aisoissa muun muassa poistamalla seteleistä viisi nollaa viime syksynä. BBC:n mukaan ennen uudistusta esimerkiksi 2,5 kilon kana maksoi 14,6 miljoonaa bolivaria ja yksi rulla vessapaperia 2,6 miljoonaa.

Myös maan hallinto on kriisissä. Oppositiojohtaja Juan Guaidó on julistautunut presidentiksi ja haastanut istuvan presidentin Nicolas Maduron. Venezuela on yrittänyt pitää valuutan tilannetta aisoissa muun muassa poistamalla seteleistä viisi nollaa viime syksynä.

Feeling entirely accomplished after managing to withdraw the equivalent to $1 in bolivars today: pic.twitter.com/cRcBkgWjXx — Patricia Laya (@PattyLaya) May 28, 2019