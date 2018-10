Pysäyttävä kuva Suomesta: Täällä liki puolet yli 16-vuotiaista on eläkkeellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eläkkeensaajien osuus väestöstä on korkein Etelä-Savossa ja Kainuussa ja matalin Uudellamaalla.

Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino on jakanut Twitterissä alla näkyvän pysäyttävän kuvan eläkkeensaajien osuudesta eri maakuntien väestöstä. Sen perusteella alueelliset erot ovat suuria.

Kuvassa mitä harmaampi alue on, sitä suurempi on eläkkeensaajien osuus. Vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla päästään alle 30 prosentin osuuteen.

Viime vuoden lopun lukuihin perustuvan tilaston mukaan eläkkeensaajien osuus on kaikkein suurin Etelä-Savossa. Siellä peräti 42,1 prosenttia yli 16-vuotiaista on eläkkeellä. Seuraavaksi suurin eläkkeensajien osuus on Kainuussa (40,9 prosenttia).

Suhteessa vähiten eläkkeensaajia on Uudellamaalla. Siellä heitä on 25,2 prosenttia yli 16-vuotiaista.

Eläketurvakeskuksen mukaan eläkettä sai viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 586 000 henkilöä. Heistä 55 prosenttia (874 000) oli naisia. Kaikista eläkkeensaajista kolme viidesosaa sai pelkkää työeläkettä, kolmasosa sai työeläkkeen ohella myös Kelan eläkettä ja 6 prosenttia sai ainoastaan Kelan eläkettä.

Eläkkeensaajien osuus yli 16-vuotiaista yli 40 % Etelä-Savossa ja Kainuussa. Uudellamaalla osuus maan alhaisin, 25 %. #eläkehttps://t.co/viU6NYw9nr pic.twitter.com/VLypjPjYGl — Tiina Palotie-Heino (@TiinaPalotie) October 30, 2018