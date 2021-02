Pysäyttävä kuva: Näin tehokkaita koronarokotteet oikeasti ovat

Keskustelu koronarokotteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta hukkuu helposti prosenttilukujen ja yksittäisten sivuvaikutusuutisten taakse. Kokonaiskuvan saaminen vaikeutuu myös muun muassa sen takia, että eri rokotetutkimuksissa tupataan käyttämään hieman erilaisia kriteerejä valmisteen teholle.

Samalla unohtuu, kuinka hämmentävän hyvin tähän mennessä pisimmälle kehityksessä ehtineet rokotteet ovat estäneet vakavia sairastumisia ja kuolemia virukseen.

Yhdysvaltain Brownin yliopiston kansanterveyslaitoksen dekaani, professori Ashish Jha on koonnut tämän vuoksi alla näkyvän taulukon viidestä eniten tutkitusta koronarokotteesta. Siinä tarkastellaan yksinkertaisia mittareita. Vasemmalta alkaen löytyvät rokotteet, kokeissa rokotteen saaneet henkilöt ja tiedot siitä, kuinka moni heistä joutui sairaalaan koronan takia, kuoli virukseen tai kuoli rokotteeseen.

Professorin kokoaman datan perusteella yksikään kymmenistä tuhansista viiden kärkirokotteen kokeissa saaneista ihmisistä ei joutunut koronan vuoksi sairaalaan tai kuollut tautiin taikka rokotteeseen.

Ashish Jha huomauttaa, että rokotteen aiheuttaman vasteen kehittyminen vie noin 14 päivää ensimmäisestä annoksesta, joten taulukossa ei ole huomiotu ennen tätä tulleita sairastumisia.

– Keskitymme usein liikaa ”ylärivin” tehokkuuslukuun, mutta kiinnitämme vain vähän huomiota siihen, miten tehokkaasti nämä rokotteet estävät vakavaa sairastumista.

Ashish Jhan alta löytyvässä taulukossa ovat jo Euroopassakin käyttöön hyväksytyt Modernan, Pfizerin ja Astra-Zenecan rokotteet sekä erittäin toimiviksi tähän mennessä julkaistuissa testeissä osoittautuneet Novavaxin ja Johnson & Johnsonin rokotteet.

Am often asked about different vaccines and their efficacy

Each trials tracks, reports efficacy differently

Currently, we have preliminary results for Novavax and J&J

But what numbers matter? What should you look for?

Here's one set of data to track. In a simple table pic.twitter.com/9m2OBgqcla

— Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) February 1, 2021