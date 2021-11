Pysäyttävä kartta näyttää Ukrainan painajaistilanteen

Asiantuntijan mukaan tiedustelun julkaisema kartta vastaa Venäjän joukkojen asemointia.

Venäjän asevoimien asiantuntija Michael Kofmanin mukaan Ukrainan sotilastiedustelun julkaisema karttakuva kertoo suhteellisen tarkasti todellisuuden Ukrainan ja Venäjän rajan tilanteesta ja Ukrainaan kohdistuvasta uhasta. Hän luonnehtii kuvaa Twitterissä ”herättäväksi” ja toteaa sen edustavan pahinta mahdollista skenaariota useista vaihtoehtoisista tilanteista.

– Venäjän armeija pystyy tähän, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelmaa johtava Kofman summaa.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, prikaatikenraali Kyrylo Budanov herätti viikonloppuna huomiota kertomalla Military Timesille, että Venäjän hyökkäys on odotettavissa tammikuun lopulla tai helmikuun alussa. Kenraalin mukaan ”amerikkalaiset kollegat” jakavat jotakuinkin saman aika-arvion.

Samalla julkaistiin karttakuva Venäjän itäisen Ukrainan ympärille keräämistä joukoista ja kalustosta sekä arvio siitä, miten hyökkäys voisi edetä.

Venäjä on koonnut Ukrainan lähialueille noin 100 000 sotilasta ja runsaasti erilaisia hyökkäystoimiin soveltuvia aseita kuten taistelupanssarivaunuja, raketinheitinjärjestelmiä ja tykistöä.

Michael Kofmanin mukaan kyse on kaikessa laajuudessaankin murto-osasta sitä sotavoimaa, jonka Venäjä voisi halutessaan kohdistaa Ukrainaan.

– En ole varma Valko-Venäjän suunnasta, mutta olen iloinen siitä, että Ukrainan tiedustelu julkaisi tämän, jotta ihmiset saisivat käsityksen operaation mittakaavasta. Tämä ei ole vuosien 2014 ja 2015 toisinto. Venäjän joukkojen sijoittuminen viittaa siihen, että jotakin tällaista voidaan harkita, hän toteaa Ukrainan esittämästä arviosta.

Kofman kommentoi Yhdysvaltain puolustusministeriötä lähellä olevan RAND Corporation -ajatushautomon vanhemman tutkija Dara Massicotin arviota.

Massicot jakoi ukrainalaisten kartan Twitterissä ja maalasi synkän kuvan Yhdysvaltain vaihtoehdoista. Hän viittaa Yhdysvaltain Ukrainalle toimittamiin tarvikkeisiin ja aseisiin sekä amerikkalaisjohdon viime aikojen vakuutteluun raudanlujasta tuesta Ukrainalle.

– Jos tämä [Ukrainan] arvio pitää kutinsa – ja sanon tämän tätä Pentagonissa vuonna 2014 eläneenä – Javelinit, lennokit, kuvat toimitetuista ammuslaatikoista ja sanan ”raudanluja” toistelu eivät pysäytä tällaisia joukkoja, jos ne lähtevät liikkeelle, Dara Massicot toteaa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen vaihtoehdot ovat nyt joko ”panna kaikki peliin” tai etsiä jonkinlainen tapa hypätä pois kyydistä.

Dara Massicot nostaa omassa arviossaan esiin saman asian kuin Michael Kofman. Ukrainan maalaamassa tilanteessa ei ole kyse vuoden 2014 tapaisesta tunnuksettomien joukkojen operaatiosta vaan sodasta, jossa käytetään ilmaiskuja, laivastoa ja laskuvarjojoukkoja.

LUE MYÖS:

Ukrainan suurlähettiläs Verkkouutisille: Venäjä ja Eurooppa ovat hybridisodassa

Ukrainan tiedustelu: Venäjä hyökkäämässä alkuvuodesta

I think this is a sobering and fairly accurate picture of what is being considered. The Russian military can do this. This is a worst case iteration of several possible contingencies. In total, it is still a fraction of the mil power Russia can actually bring to bear. https://t.co/ZtafdS1MeL — Michael Kofman (@KofmanMichael) November 21, 2021

as I’ve mentioned a few times this week in conversations that they are assessing not a repeat of “little green men” of 2014, but air strikes, navy involvement, airborne as well. They are predicting a full multi-domain operation. (/5) — Dara Massicot (@MassDara) November 21, 2021

Side by side, this assessment is worse than one we wrote at RAND several years ago, here’s just one graphic from that, ours focused just on two oblasts…(/6) pic.twitter.com/nXydsVOh6V — Dara Massicot (@MassDara) November 21, 2021