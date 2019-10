Pyöräliitto: Liittymäparkkeja pitäisi uudistaa vauhdilla

Liittymäparkeille on yhä enemmän kysyntää, ja siksi niitä kunnostetaan.

Väyläviraston ja kuntien yhteistyöllä ollaan parantamassa yhteensä 14 suomalaisen rautatieaseman pyöräpysäköintiä vielä tämän vuoden aikana, kertoo Pyöräliitto.

– Työmatkapyöräilyn suosio on kasvanut selvästi ja samalla myös pyöräparkeille on yhä enemmän tarvetta, sillä ilahduttavan moni yhdistää liikkumisessaan pyörän ja joukkoliikenteen. Pyörien liityntäpysäköinti on ollut heikkoa rautatie- ja linja-autoasemilla, mutta nyt asiaa on lähdetty kehittämään Väyläviraston ja kuntien yhteistyönä. Pyöräpysäköinnin suurimmat ongelmat ovat olleet paikkojen laadun heikkous, epäloogiset sijainnit sekä turvattomuus, Pyöräliiton Matti Koistinen kertoo tiedotteessa.

Hollannin Utrechtissa avattiin Pyöräliiton mukaan juuri maailman isoin pyöräparkki, jossa on 12 500 paikkaa. Suomessa puolestaan kaukoliikenteen 28 tärkeimmällä juna-asemalla on yhteensä vain noin 3000 paikkaa.

Liittymäparkkien lisääntyvää tarvetta liiton mukaan selittää myös se, että yhä useampi on hybridiliikkuja eli yhdistää pyöräilyn ja joukkoliikenteen.

– Joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistäminen on parhaimmillaan nopein ja joustavin tapa liikkua. Pyörä on lyhyillä matkoilla nopea sekä joustava ja juna taas pitkillä matkoilla erittäin nopea. Kaupunkiseuduilla linja-auto tarjoaa erityisesti ruuhka-aikaan stressittömän ja nopean matkan henkilöautoon verrattuna. Suosittelen rohkeasti kokeilemaan eri kulkumuotojen yhdistämistä, Koistinen toteaa.

Hän kertoo pääsevänsä esimerkiksi kotoaan Tampereen Kalevasta Pyöräliiton toimistolle Helsingin Punavuoreen alle kahdessa tunnissa, joista puolitoista voi käyttää tehokkaasti työskentelyyn junassa ja loput liikkumiseen raittiissa ulkoilmassa.