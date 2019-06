Puuskaista tuulta ja sadekuuroja luvassa koko maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelässä sää on aurinkoinen, epävakaisinta on pohjoisessa.

Sää on tuulinen etenkin maan keskiosassa sekä epävakainen pohjoisessa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä mahdollisesti joitakin sadekuuroja, mutta muuten sää on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 18-23 asteen välillä. Alueella esiintyy enimmäkseen kohtalaista, päivällä paikoin navakkaa sekä puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee.

Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen pilvinen ja yleisesti esiintyy sadetta. Iltapäivällä pohjoisesta alkaen sää muuttuu selkeämmäksi ja poutaiseksi. Päivän ylin lämpötila on 8-14 asteen välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista länsituulta ja Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Myös pohjoisessa tuuli heikkenee illalla.

Tuulivaroitus on annettu maa-alueille koskien Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta, joissa tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Myös merenkulkijoille on annettu kovan tuulen varoitus koskien Perämeren etelä- ja pohjoisosaa, Merenkurkkua ja Saimaata.