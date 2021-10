Puukotettu kansanedustaja menehtyi Britanniassa

Britannian konservatiivipuolueen kansanedustaja Sir David Amess on menehtynyt puukkohyökkäyksen seurauksena Itä-Englannin Essexissä.

Poliisin mukaan 25-vuotias mies pidätettiin paikan päältä nopeasti. Häntä epäillään murhasta.

– Emme etsi ketään muuta tapaukseen liittyen. Kiitämme ihmisiä asian nopeasta ilmoittamisesta viranomaisille, Essexin poliisi toteaa tiedotteessa.

69-vuotias Amess edusti Southend Westin vaalipiiriä vuodesta 1997 lähtien. Hän oli tavannut vaalipiirinsä asukkaita Belfairsin metodistikirkossa Leigh-on-Sean paikkakunnalla.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.

We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.

Sadly, a man later died.

A man was arrested at the scene.

We are not looking for anyone else.

Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021