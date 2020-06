Poliisi ei tutki Britannian puukkoiskua terroritekona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välikohtauksessa kuoli kolme ihmistä.

Readingin kaupungissa Isossa-Britanniassa tapahtuneita puukotuksia ei poliisin mukaan tutkita terroritekona, uutisoi BBC.

20. kesäkuuta tapahtuneen puukotusiskun ei tällä hetkellä epäillä liittyvän terrorismiin. Terrorisminvastaiset joukot kutsuttiin kuitenkin paikalle.

– Tätä ei tällä hetkellä käsitellä terrorismiin liittyvänä tapauksena, kuitenkin virkamiehet pitävät mielensä avoimena tapauksen motivaation suhteen ja kollegat Counter Terrorism Policing South Eastista tukevat heitä, rikosylitarkastaja Ian Hunter sanoi CNN:n mukaan.

Forbury Gardensin puistossa tapahtuneissa puukotuksessa kuoli kolme ihmistä ja kolme loukkaantunut vakavasti.

Välikohtauksen jälkeen 25-vuotias mies on pidätetty epäiltynä murhasta. Hän on ollut poliisin mukaan aiemmin vankilassa, mutta hänen tuomionsa on ollut vähäinen. Miehen aiempi tuomio ei liittynyt terrorismiin.