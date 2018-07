Putosi 60 metriä autolla jyrkänteeltä, löytyi viikon päästä elossa

Yhdysvaltain Oregonista oleva Angela Hernadez, 23, ilmoitettiin kadonneeksi 6. heinäkuuta, kun hän ei saapunut siskonsa luokse Etelä-Kaliforniassa. Hän oli soittanut vielä matkalta siskolleen, mutta kadonnut jäljettömiin kesken matkan, Montereyn poliisin raportti kertoo. Asiasta uutisoi tässä ABC News.

Viikko myöhemmin patikoijat tekivät uskomattoman löydön: Hernandez oli ajanut Jeepinsä kielekkeeltä, pudonnut lähes 70 metriä alas ja selvinnyt hengissä – olosuhteisiin nähden lievin vammoin.

Hernandezilla oli olkapäävamma ja aivotärähdys, mutta hän pystyi puhumaan ja kävelemään.

Viranomaisten mukaan Hernandez oli juonut vettä autonsa jäähdyttimen letkun avulla pysyäkseen hengissä.

“Angela Hernandez on löydetty ja viety sairaalaan”, Montereyn sheriffin toimisto twiittasi lauantaina.

Hernandezia oli etsitty löytöalueen lähistöltä sen jälkeen, kun hän oli valvontakameran mukaan poistunut huoltoasemalta Carmelin lähellä – noin 40 kilometrin päästä paikasta, josta hänet löydettiin.

