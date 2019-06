Putin-kriitikko raivona: Suomen poliisi ei puhu totta

Sijoittaja ja Magnitski-lakeja ajavan kampanjan vetäjä Bill Browder arvostelee keskusrikospoliisin päätöstä olla tutkimatta Hermitage Capital Management Ltd:n tutkintapyyntöä.

– Suomen poliisi eväsi tänään valituksemme Magnitskin tapauksesta tulleen 234 miljoonan euron rahanpesusta Nordea-pankin kautta, Browder tviittaa.

– He (poliisi) väittävät, etteivät varat koskaan käyneet Suomessa ja että (asia) ylittää kymmenen vuoden vanhenemisajan. Kumpikaan näistä ei ole totta. Me aiomme valittaa, Browder toteaa.

Hän on jakanut alla näkyvän lehdistötiedotteen asiasta. Siinä todetaan muun muassa, että ”Suomen poliisin vastaus ei vastaa todellisuutta”.

– Suomalaistutkijat ovat mokanneet selittämättömästi Magnitskin tapauksessa. He päättivät olla tutkimatta väitteitä vakavasta petoksesta ja rahanpesusta huolimatta todistusaineistosta, joka viittaa kymmenen vuoden kaavaan, jossa epäilyttäviä (raha-) virtoja on tullut Suomeen, ja vielä ilman valittajan kuulemista, Bill Browder toteaa.

Hän syyttää suomalaiskäytännön eroavan muista maista.

Keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessaan, ettei aloita esitutkintaa varainhoitoyhtiö Hermitage Capital Management Ltd:n 22. lokakuuta 2018 tekemän tutkintapyynnön perusteella.

Tutkintapyynnössä esitetään, että Nordea Bank Oyj:n ja eräiden suomalaisten yhtiöiden toiminnassa on syyllistytty törkeään rahanpesuun, kun Nordea on vastaanottanut yritysasiakkaiden pankkitileille varainsiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta. Tutkintapyynnössä väitetään, että baltialaispankkeihin tulleet varat ovat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintapyynnön perusteella asiassa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen. Selvityksen mukaan tutkintapyynnössä epäilyttäviksi väitetyt toimet ovat tapahtuneet Virossa tai Liettuassa, eikä suomalaisviranomaisilla ole asiassa näin ollen toimivaltaa. Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt varainsiirrot ovat tapahtuneet pääosin yli kymmenen vuotta sitten, eli epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

Siltä osin, kun tutkintapyyntöön kirjatut pyynnöt koskevat tuoreempia ajankohtia, poliisilla ei tiedotteen mukaan ole syytä epäillä, että Nordeassa tai tilinomistajilla olisi ollut tietoa epäilyttävistä toimista Baltiassa.

– Tutkintapyynnöstä tai sen liitteistä ei ilmene, mitkä seikat tukevat väitettä siitä, että suomalaisten myyjäyhtiöiden ja Nordean puolesta toimineet henkilöt olisivat varainsiirtoja vastaanottaessaan tienneet niiden olevan peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta, KRP toteaa.

Today Finnish Police rejected our complaint about $234m of money laundering through Nordea Bank coming from Magnitsky case. They claim the money never touched Finland and was beyond the 10 year statute of limitations. Both are UNTRUE. We plan to appeal. Press statement attached. pic.twitter.com/EPkvRrQmIL

— Bill Browder (@Billbrowder) June 11, 2019