”Vladimir Putin aloitti, on mentävä” – Helsingin yliopiston dosentti kertoo paostaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italialaissyntyinen Abel Polese oli tekemässä tutkimusta Ukrainan harmaasta taloudesta, kun sota syttyi ja tuli äkkilähtö.

Puhelinhaastatteluaika on lyöty lukkoon tohtori Abel Polesen kanssa, mutta hän lähestyy viestillä jo hyvissä ajoin ehdottaen sen siirtämistä varmuuden vuoksi kymmenellä minuutilla.

Viime päivät ovat olleet varsin kaoottiset siitä lähtien, kun hän lähti pakenemaan läheistensä kanssa Ukrainasta. Silti hän muistaa, että suomalaisten kanssa sovituista aikatauluista on syytä pitää kiinni. Ja jos ne muuttuvat, tästä on syytä tiedottaa ajoissa.

– Tiedän, että suomalaiset ovat täsmällisiä!

Suomeen ja suomalaisiin Abel Polese tutustui ollessaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa vierailevana tutkijana syksyllä 2019. Sittemmin hänet nimitettiin Itä-Euroopan tutkimuksen dosentiksi.

Polese on syntynyt Italiassa. Käytännössä hän on kosmopoliitti, joka on kiertänyt eri maiden yliopistoja. Tutkimuskohteet liittyvät etenkin itäiseen Eurooppaan ja Aasiaan. Yhteiskunnallisiin rakenteisiin, hallintoon ja korruptioon.

Ukrainaan hänet toi meneillään oleva, harmaaseen talouteen liittyvä tutkimushanke. Siellä asuivat myös hänen 15- ja 12-vuotiaat lapsensa ja ukrainalainen ex-vaimo.

Herätys tuli torstaiaamuna 24.2 kello 5.48. Polese oli majoittuneena appivanhempiensa luona.

– Abel, Putin aloittanut nyt tämän operaation! Meidän on mentävä.

Abel lähti appivanhempiensa kanssa matkaan yhdellä autolla, lapset ja ex-vaimo sekä hänen belgialainen miehensä toisella. Mukaan lähtivät myös koira ja kaksi kissaa.

Yhteistapaaminen sovittiin tuonnemmas pienen kylään. Lähtiessä huoletti, toimivatko netti- ja puhelinyhteydet. Reittejä piti välistä muuttaa pommitusten takia. Autoruuhkat olivat valtavat.

Seuraavana päivänä Polese päivitti Twitteriin, miten he olivat seitsemän tunnin aikana edenneet ehkä 500 metriä. Kaksi naista jakoi pakettiautosta pullotettua vettä odottajille.

Entä lapset, miten he ovat tähän kaikkeen reagoineet?

– Luulen, että he eivät ihan täysin sisäistä vielä tätä kaikkea, mutta samaan aikaan he ovat melko onnekkaita, koska asuimme aiemmin Brysselissä useita vuosia. Siellä on ihmisiä ja ystäviä odottamassa. Heidän ei tarvitse lähteä liikkeelle nollasta.

Omalta osaltaan Polese toteaa viettäneensä tutkijana tähänkin saakka paljolti matkalaukkuelämä asuen milloin missäkin. Viime vuonna hän oleskeli pitkään Japanissa. Brysselissä hänelläkin on yksi tukikohta.

– Kun ensin tuli tämä covid ja sitten sota Ukrainassa, luulenpa että olen paljolti unohtanut, miten tehdä tarkempia tulevaisuuden suunnitelmia.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimintaa Abel Polese pitää täysin ”järjenvastaisena”.

– Asuimme kaikessa rauhassa, kun alkoivat pommitukset. Voi kuvitella ihmisten ajatuksia, kun he joutuvat pakenemaan ilman mitään syytä.

Venäjälle hyökkäys Ukrainaan ei ole osoittautunut helpoksi. Eteneminen on ollut odotettua hitaampaa. Tappiota on tullut. Ukrainalaiset ovat osoittaneet taistelutahtonsa ja antaneet kovan vastuksen.

Polese nostaa esiin myös kiintoisat syy-seuraussuhteet ja muutokset toisaalla. Monet Euroopan maat ovat tehneet äkkikäännöksiä politiikassaan muun muassa toimittavalla aseita Ukrainaan.

– Putin on onnistunut lopettamaan Sveitsin puolueettomuuden, Saksan ”rauhanpolitiikan” ja yhdistänyt EU:ta sotilaallisesti, koska nyt unionissa ymmärretään vihdoin Venäjän uhka.

Polese viittaa myös Ruotsin historialliseen päätökseen lähettää aseita Ukrainaan. Eikä hän ole yllättynyt Ylen tuoreesta mittauksesta, jonka mukaan enemmistö haluaisi Suomen liittyvän Natoon.

– Jos naapurisi osoittautuu hulluksi, totta kai alat suojautua.

Mitä tulee Ukrainan kansaan, Polesen mukaan Putin näyttäisi laskeneen nyt jo kolmesti väärin. Hän viittaa ensinnäkin vuoden 2004 presidentinvaaleihin ja oranssiin vallankumoukseen, vuoden 2014 vallankumoukseen ja nyt viimeisimpänä ukrainalaisten taistelutahtoon ja vastarintaan Venäjän hyökkäyksessä.

– Putin on laskenut väärin ukrainalaisten halun olla kuulumatta Venäjään. Vuosien saatossa nämä tunteet ovat ukrainalaisissa vain vahvistuneet. Eivät he (ukrainalaiset) vihaa Venäjää, mutta he vihaavat Putinia.

Tätä haastattelua tehtäessä Polese oli päässyt jo Ukrainasta rajan yli Romanian puolelle. Kattokin on löytynyt pään päälle huoneistosta.

– Olemme todella onnekkaita, koska työni ja pankkitilini ovat lännessä, toisin kuin monilla muilla Ukrainasta paenneilla, joilla on nyt todella vaikeaa.

Appi(ukko) käännytettiin rajalta

Kaikki eivät tästä seurueesta päässeet kuitenkaan rajan yli. Appivanhemmat joutuivat kääntymään takaisin. Ukraina on kutsunut 18-60-vuotiaat reserviläiset palvelukseen.

– Olemme hyvin huolissamme, koska hän (appi) ei voinut lähteä maasta, koska hän on 59,5 -vuotias ja 60 vuoteen saakka pitää pysyä maassa ja palvella armeijaa. Hänet käännytettiin rajalta ja hänen vaimonsa sanoi, etten lähde mihinkään ilman sinua. Toivomme vain, että he ovat tällä hetkellä turvassa.

Tarinassa on vielä yksi sivujuonne. Polesen mukaan appi(ukko) ei ole todellisuudessa edes palveluskelpoinen, koska on ollut aivoleikkauksessa eikä hänen ole sallittua taistella.

– Rajalla hän ei kuitenkaan voinut osoittaa olevansa poikkeustapaus, koska hän ei ollut ehtinyt ottaa tähän liittyviä dokumentteja mukaan. Hän ei ole siis palveluskelpoinen, he eivät vain kyenneet sitä todistamaan.