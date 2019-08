Puolustusyhteistyö ja teknologia esillä EU-kokouksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n puolustusministerit ovat keskustelleet Helsingissä yhteistyöstä ja uusista teknologioista.

EU:n puolustusministerit ovat keskustelleet Helsingissä puolustusyhteistyön kehittämisestä ja uusista teknologioista. Suomea epävirallisessa ministerikokouksessa edusti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

– Uudet teknologiat kuten tekoäly mullistavat myös puolustussektoria. EU:n tulee tehdä yhteistyötä, jotta pysymme mukana globaalissa kilpailussa sekä varmistamme yhteiset ja kestävät pelisäännöt Euroopassa. Näin voimme toimia suunnannäyttäjinä myös maailmalla, Kaikkonen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa.

EU:n ulko- ja puolustusministerit käsittelivät yhteisellä työlounaallaan hybridiuhkien torjumista.

– Hybridiuhkat ovat pysyvä osa turvallisuusympäristöämme, ja niiden torjuminen vaatii työtä niin Suomessa kuin Euroopassa. EU:n ja sen jäsenmaiden tulee vahvistaa kykyään vastata hybridiuhkiin ja sitä työtä Suomi osaltaan vie puheenjohtajakaudellaan eteenpäin, Kaikkonen toteaa.

Ohjelmaan kuului myös työistunto merellisestä turvallisuudesta. Useissa puheenvuoroissa esitettiin ministeriön mukaan laaja tuki merellisen turvallisuuden kehittämiselle.

Kokonaisvaltaista lähestymistä puolustusyhteistyön kehittämiseen täydensi työistunto ilmastonmuutoksen vaikutuksista puolustukseen. Ministerit keskustelivat muun muassa puolustussektorin hiilijalanjäljen pienentämisestä.

– Ilmastonmuutos on kaikkeen vaikuttava globaali ilmiö, eikä puolustus tee siihen poikkeusta. Tänään tarkastelimme ilmastonmuutosta puolustuksen näkökulmasta, joka on keskusteluna uusi, mutta välttämätön. Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastatessamme ja siksi työistuntoon osallistuivat myös EU:n tärkeät kumppanit Nato ja YK, Kaikkonen kertoo.

Myös EU:n ulkoministerit pitävät kokousta Helsingissä. Tarkoituksena on ulkoministeriön mukaan keskustella muun muassa Lähi-idästä ja arktisesta alueesta sekä hybridiuhista. Lisäksi Länsi-Balkanin kumppaneiden ulkoministereiden kanssa keskustellaan alueellisesta yhteistyöstä.