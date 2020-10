Puolustusvoimissa yli 20 uutta koronatapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeaikaisista tartunnoista kahdeksan on vahvistettu Karjalan prikaatissa.

Puolustusvoimissa on todettu viimeisten vajaan kahden viikon aikana 20 uutta koronavirustartuntaa varusmiehillä ja kolme henkilökuntaan kuuluvilla.

Uusista tapauksista kahdeksan on vahvistettu Karjalan prikaatissa, viisi Uudenmaan prikaatissa, kolme Kaartin jääkärirykmentissä ja kaksi Porin prikaatissa.

Puolustusvoimien mukaan varusmiehet ovat yleensä sairastuneet lomajaksoilla, eivätkä he ole ehtineet altistaa muita henkilöitä varuskunnissa. Mahdollisesti altistuneet on kartoitettu, pidetty erillään muista ja testattu, jos oireita on ilmaantunut.

Pääesikunnan tietojen mukaan sairaana on tällä hetkellä noin 30 henkilöä.