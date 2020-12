Puolustusvoimille ja Millogille miljardisopimus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kumppanuussopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan päivitetyn strategisen kumppanuussopimuksen Millog Oy:n kanssa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja sen palveluiden kokonaisarvo hinnoittelukaudelle 2021-2028 on noin 1,4–1,6 miljardia euroa. Hankinnan työllistävä vaikutus on sopimusjaksolla noin 10 000-11 000 henkilötyövuotta.

Millog tuottaa Puolustusvoimille strategisena kumppanina kunnossapito-, asiantuntija-, elinjakso- sekä materiaalipalveluita valtakunnallisessa 22 toimipaikan verkostossaan noin 1 100 henkilön voimin sekä alihankkijoiden palveluita hyödyntäen.

Strateginen kumppanuus on puolustusvoimien ja yksityisen sektorin palvelun tuottajan välisen yhteistyön syvällisin muoto. Sen lähtökohtana on sopimukseen perustuva kestävä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka jatkuu myös poikkeusoloissa.

Strateginen kumppanuus on kiinteä osa kokonaismaanpuolustusta ja Millogin Puolustusvoimille tuottamat palvelut ovat osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää.

Erityisesti toiminta- ja turvallisuusympäristön muutokset, käyttövarmuusperusteinen kunnossapito, digitaalisuuden hyödyntäminen sekä kustannustehokkuuden hallinta ovat keskeisiä kehityskohteita, joiden aktiivista kehittämistä tuetaan muun muassa molemminpuolisilla kannusteilla.