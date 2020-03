”Puolustusvoimat jätettävä Uudenmaan sulun ulkopuolelle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Janne Sankelon (kok.) mukaan Uudenmaan sulku on perusteltua Korona-epidemian pysäyttämiseksi.

Janne Sankelo kuitenkin hämmästelee, että virka-apupyynnön saavan viranomaisen, Puolustusvoimien toimintakykyä, oltaisiin rajoittamassa niin, että liikkumisen rajoitukset koskisivat myös sen toimintaa.

– Virka-apupyynnön suorittamisessa korostuvat tällä hetkellä varusmiehet. On syytä jättää varusmiesten liikkumisen rajoitukset puolustusvoimien harkittavaksi. On myös mahdollista, että kriisi pitkittyy. Puolustusvoimien pitää voida palvella täysillä kriisissä koko valtakunnan alueella. On välttämätöntä huolehtia siitä, että Puolustusvoimien mahdollisuuksia olla apuna ei rajoiteta, Sankelo toteaa.

Hänen mukaansa Puolustusvoimat huolehtivat epidemian hillitsemisestä varuskunnissa tällä hetkellä täysillä.

– On mahdollista, että puolustusvoimat joutuvat antamaan virka-apua myös muualla Suomessa. Koordinointia ei saa nyt asetuksilla vaikeuttaa.

– Varusmiesten liikuttamiseen liittyy myös muita suuria haasteita. Merkittävä määrä Uudenmaan varusmiehiä on Vekaranjärvellä ja toisaalta Uudenmaan alueella on runsaasti varusmiehiä maakunnan ulkopuolelta. Muutama viikko onnistuu, mutta jatkossa edessä on vaikeuksia. Tähän onkin syytä reagoida jo nyt asetuksen täytäntöönpanovaiheessa. Se mahdollistaa parhaan lopputuloksen koko sulussa, Sankelo toteaa.