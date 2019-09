Puolustusvoimat harjoittelee sariinilla ja sinappikaasulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porin prikaatissa aloitettiin taisteluainekoulutus.

Maavoimat kertoo tiedotteessaan kehittävänsä suojelukoulutusta aloittamalla Porin prikaatissa koulutuksen aidoilla taisteluaineilla. Käyttöön on otettu erillinen taisteluainekoulutusalue. Tähän asti on koulutuksessa käytetty simulantteja.

Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskuksen käyttöönottoharjoitus alkoi maanantaina Säkylässä.

Tiedotteen mukaan koulutuksen tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti kotimaan sodan ajan suorituskykyä ja osaamista mahdollisimman autenttisissa koulutusympäristöissä. Samankaltaisiin koulutuksiin on osallistuttu vuosien ajan ulkomailla. Edellisen kerran taisteluainekoulutukseen osallistuttiin Ruotsissa RECCEX16 -harjoituksessa.

– Taisteluainekoulutuksessa harjoitellaan samoja suorituksia kuin tavanomaisessa suojelukoulutuksessa, mutta käytössä on kemiallisia taisteluaineita (sinappikaasu ja sariini). Koulutus on varomääräysten mukaista toimintaa ja se on tarkkaan valvottua.

– Koulutuksessa käytettävät taisteluaineet kuuluvat kemiallisen aseiden kieltosopimuksen mukaisiin kemikaaleihin. Sopimus mahdollistaa kuitenkin kyseisten taisteluaineiden käytön puolustusvoimien harjoituksissa.

Palvelusturvallisuuden näkökulmasta jokaisessa harjoituksessa on läsnä suojelulääkintään koulutettu ensiapuhenkilö ja harjoitusta johtaa taisteluainekoulutukseen koulutettu ammattisotilas.