Puolustusvoimat hälytettiin Kainuun sähkökatastrofin apuun

Tuhat taloutta on vailla sähköä. Tilanteen odotetaan rajusti pahenevan viikonvaihteelle ennustetun lumisateen vuoksi.

Kainuun pelastuslaitos otti torstaina pelastustoimilain perusteella johtovastuun tykkylumitilanteesta. Tykkylumi on aiheuttanut Kainuussa sähkökatkoja useiden päivien ajan, kertoo Kainuun Sanomat.

Samalla lähetettiin puolustusvoimille tukipyyntö osallistumisesta pelastustoimiin, uutisoi Ilta-Sanomat.

– Niin kauan kuin tilanne on päällä vastaa pelastustoimi sen johtamisesta. Tukipyynnössä pyydämme käyttöömme armeijalta kaikkea kalustoa ja henkilöstöä, mitä he irti saavat. Haluamme etenkin maastokelpoista kalustoa, joiden avulla pystymme turvaamaan tukiasemien sähkönsaannin ja tätä kautta viranomaisten Virve-verkon ja matkapuhelinverkon toimimisen, Kainuun pelastuspäällikkö Anssi Parviainen kertoi iltapäivän tiedotustilaisuudessa.

Sähköttömiä talouksia oli torstaina iltapäivällä reilu tuhat. Vikailmoitusten odotetaan nousevan rajusti ennustetun lumisateen vuoksi.

– Nyt tärkeintä on päästä yli ensi viikonlopusta ja huolehtia siitä, että meillä on resursseja oikeaan aikaan oikeissa paikoissa. Meidän tehtävänä on estää ihmisten joutuminen hengenvaaraan ja omaisuudelle koituvat vahingot, Parviainen totesi.

Tähän mennessä pisimmät sähkökatkot ovat kestäneet viisi vuorokautta ja pahimmillaan sähköt ovat olleet poikki lähes 7 000 taloudesta. Ensi viikonloppuna varaudutaan kuitenkin vielä paljon laajempiin katkoksiin.

– Pahalta näyttää. Jos sääennuste toteutuu, niin meillä on viikonloppuna yli 10 000 taloutta ilman sähköä, arvioi Vilho Hartikainen Loiste Sähköverkko Oy:stä.