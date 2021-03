Puolustusvoimat antaa virka-apua Vantaalle

Toiminta käynnistyy tällä viikolla.

Suomen puolustusvoimat tarjoaa Vantaan kaupungille virka-apua koronavirustartuntojen jäljityksessä. Asiasta kerrotaan Vantaan kaupungin tiedotteessa.

Toiminta käynnistyy tällä viikolla. Puolustusvoimista jäljittämistoimintaan saadaan aluksi useita jäljittäjiä ja määrää voidaan myöhemmin kasvattaa. Tavoitteena on saada kymmenen henkilön lisäys kahden viikon ajaksi. Puolustusvoimien jäljittäjät ovat suorittaneet Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston jäljityskoulutuksen.

Tartunnanjäljitys on keskeisessä roolissa koronaviruksen torjunnassa, sillä tehokkaalla jäljittämisellä voidaan estää jatkotartuntojen määrän kasvaminen. Lisäavun tarve on nyt välttämätöntä tartuntojen nopean kasvun vuoksi.

– Koronapandemia on haaste koko suomalaiselle yhteiskunnalle, ja siksi kaikkien toimijoiden ja viranomaistahojen on pyrittävä tukemaan toisiaan. Tartuntojen suuren määrän vuoksi Vantaan kaupungilla on ollut vaikeuksia jäljitystyössä. Puolustusvoimilla on jäljitystyöhön koulutettua henkilökuntaa ja siksi päätimme heti tilanteesta kuultuamme tarjota Vantaan kaupungille apua tähän kriittisen tärkeään työhön, sanoo puolustusvoimien ylilääkäri ja lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen tiedotteessa.

Vantaa kertoi aiemmin pyytäneensä puolustusvoimilta virka-apua tartuntojen jäljittämiseen. Tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut nopeasti kasvaneiden tartuntamäärien vuoksi. Vantaa kiittää puolustusvoimia saamastaan avusta.