Puolustusministeri Ylelle: Sota laajenemassa entisestään

Tiedustelutiedon mukaan Valko-Venäjä on ottamassa suurempaa roolia sodassa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Ukrainan sota on laajenemassa edelleen. Kaikkonen kertoo Suomella olevan tiedustelutietoa Valko-Venäjän roolin kasvamisesta.

Kaikkonen kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.

– Huono skenaario on, että sota laajenee, tilanne on nyt jo hyvin vakava. Meillä on tiedustelutietoa siitä, että Valko-Venäjä harkitsee ottavansa isompaa roolia. On merkkejä siitä, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen kertoo sodan jännitteiden heijastuvan myös Pohjois-Eurooppaan. Puolustusvoimien valmiuden nostaminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä näköpiirissä.

– Siitä huolimatta tilanne on vakavampi kuin vuosikymmeniin Euroopassa, Kaikkonen sanoo lisäten, että rauha on tällä hetkellä vielä kaukana. – Epäilen, että Venäjä ei ole riittävällä tavalla tavoitteita saavuttanut. Tulitauko ei ole mahdollinen ainakaan lähiaikoina. Puolustusministerin viesti suomalaisille on Euroopan kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta selkeä. – Venäjän uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Rajoillamme on rauhallista. Tästä huolimatta meidän on syytä olla valppaana ja vahvistettava omaa puolustuskykyämme. Siitä on pidettävä huolta aina, Kaikkonen sanoo. Suomen puolustuskykyä Kaikkonen vahvistaisi esimerkiksi lisäämällä koronaviruspandemian vuoksi väliin jääneiden kertausharjoituksien määrää.