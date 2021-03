Puolustusministeri: Rokotusjärjestystä on syytä arvioida

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varusmiesliitto on vaatinut varusmiehiä ”ohituskaistalle” koronavirusrokotuksissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mielestä rokotusjärjestyskeskustelussa varusmiesten jonkinlaista priorisointia olisi vähintäänkin syytä pohtia.

– Kyllä tätä on ainakin syytä pohtia, koska he suorittavat lakisääteistä velvollisuuttaan ja tärkeää isänmaallista tehtävää.

Ministeri korostaa, että koronaviruksen leviäminen painottuu koko yhteiskunnassa entistä selkeämmin 20-30 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Herkemmin tarttuva brittimuunnos selittää osaltaan, miksi koronavirus leviää nyt aiempaa enemmän myös varuskunnissa.

Maaliskuun alusta lähtien puolustusvoimissa oli todettu kaikkiaan 143 koronavirustartuntaa, joista varusmiesten osuus oli 130. Tammi-helmikuussa varusmiesten koronatartuntoja oli 145 ja koko viime vuoden aikana 98.

Varusmiesliitto on vaatinut varusmiehiä ”ohituskaistalle” rokotusjärjestyksessä. Liiton mielestä varusmiehet tulisi rokottaa riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden jälkeen, koska turvavälien pitäminen ja tehokas suojautuminen on varuskunnissa hankalaa.

– Kysymys rokotusjärjestyksestä ei ole ihan helppo ratkaistavaksi. Itse ajattelen, että riskiryhmät ja yli 70-vuotiaat sekä terveydenhuollon henkilöstö ovat etusijalla, mutta sitten on tarkalla korvalla kuunneltava asiantuntijoita. Toki puolustusministerinä toivon, että jos tässä jonkinlaista priorisointia ryhdytään tekemään, varusmiehet eivät ainakaan siellä jonon hännillä olisi.

Varusmiesliitto nosti kannanotossaan esiin myös karanteenit sekä viittasi sen saamiin tietoihin, joiden mukaan varusmiehet eivät uskaltautuisi hakeutua flunssaoireista testeihin mahdollisen karanteenin ja lomien peruuntumisen pelossa.

– Käsitykseni mukaan tämä ei ole onneksi kuitenkaan kovin laaja ilmiö. Olen pyytänyt kuitenkin puolustusvoimilta selvitystä koronatilanteesta ja varusmiesten jaksamisesta. Käymme tätä ensi viikolla yhdessä läpi.

Puolustusvoimilla valmius korona-apuun

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan puolustusvoimat on tarvittaessa valmis antamaan virka-apua koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Vantaan kaupunki pyysi parisen viikkoa sitten virka-apua tartuntojen jäljitykseen. Apuna on ollut kymmenkunta puolustusvoimien henkilöstöön kuuluvaa, joilla on myös lääketieteellistä koulutusta. Vantaa on saanut apua jäljitykseen myös muilta tahoilta ja tilanne näyttäisikin kaupungissa nyt jossain määrin helpottuneen.

– Tietojeni mukaan muita vastaavia pyyntöjä ei toistaiseksi ole tullut. Jos muilla kaupungeilla on vastaavaa tarvetta, puolustusvoimilla on kyllä mahdollisuus tällaista apua antaa.

Puolustusministeri korostaa, että puolustusvoimat ei lähde itse operoimaan koronatoimissa, vaan pyyntöjen on tultava muilta viranomaisilta ja näitä sitten tapauskohtaisesti arvioidaan.

– Näyttävin esimerkki virka-avusta oli varmaankin viime kevään Uudenmaan eristäminen, jonka yhteydessä noin 800 varusmiestä auttoi poliisia erityisesti liikenteen ohjaustehtävissä.

Jos Suomessa otetaan lähiaikoina käyttöön liikkumisrajoituksia, mahdollinen virka-apupyyntö puolustusvoimille tulisi niin ikään poliisilta.

Toistaiseksi tästä ei ole merkkejä:

– Ainakaan sellaista ennakkotietoa minulla ei ole, että sieltä avunpyyntöjä olisi tulossa.