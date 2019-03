Puolustusministeri: Maavoimien taso vain tyydyttävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministerin mukaan maavoimien kyky täyttää tehtävänsä on tällä hetkellä ainoastaan tyydyttävällä tasolla.

– Toissa vuonna hyväksytyssä ensimmäisessä puolustusselonteossa on vahvat linjaukset meri- ja ilmavoimien suorituskykyjen korvaamisesta, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoi 229. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä maanantaina.

– Selonteossa on vahvat linjaukset meri- ja ilmavoimien strategisista hankkeista. Meillä on laaja poliittinen yksimielisyys uudesta monitoimikorvettilaivueesta ja Hornetien seuraajien välttämättömyydestä, osin juuri selontekomenettelyn aikana tehdyn pohjatyön ansiosta. Mutta emme saa unohtaa tärkeintä puolustushaaraa, maavoimiamme, jonka kyky täyttää tehtävänsä on tällä hetkellä ainoastaan tyydyttävällä tasolla, hän totesi.

Niinistö muistutti maavoimien olevan avainasemassa nopeassa tilannekehityksessä, kuten virka-aputehtävissä sekä puolustuksen ja yhteiskunnan tärkeiden kohteiden suojaamisessa.

– Niin ikään lopulta juuri maavoimilla, joihin pääosa 280 000 sotilaan sodan ajan kokonaisvahvuudesta kuuluu, torjutaan tarvittaessa laajamittainen hyökkäys ja turvataan kansakunnan itsenäisyys, totesi Niinistö.

Hän muistutti, että maavoimien – kuten koko Puolustusvoimien – kyky täyttää tehtävänsä edellyttää riittävää määrän osaavaa henkilöstöä. Puolustusvoimauudistuksessa Puolustusvoimien henkilöstömäärä väheni lähes 2 300 henkilöllä.

– Turvallisuusympäristön muutos on edellyttänyt valmiuden kehittämistä ja uusien suorituskykyjen rakentamista, mistä mainittakoon kyber. Myös lainsäädäntömuutoksien toimeenpano – muun muassa tiedustelulainsäädäntö, jonka viimeistely on loppumetreillä – aiheuttaa henkilöstön lisätarvetta. Henkilöstön jaksamisestakin on pidettävä huolta, Niinistö sanoi.

Kasvupaineita aiheuttavat häne mukaansa myös muuttuneet tehtävät ja kansainvälisen toiminnan lisääntyminen.

– Hyvä esimerkki kansainvälisestä toiminnasta on kotimaan puolustusta tukeva suurharjoitus vuonna 2021, jolle olen antanut nimen ”Arctic Lock”.

Pääesikunnan selvityksen mukaan on tarve lisätä henkilöstöä 2020-luvun puoleen väliin mennessä 605:llä tehtävällä.

– Tällaista muutosta ei kyetä toteuttamaan hetkessä vaan se on tehtävä hallitusti lisärekrytoinnin ja koulutuksen kautta,Niinistö totesi.

Hän muistutti, että henkilöstömäärän kasvattaminen edellyttää myös lisärahoitusta, jotta Puolustusvoimat kykenee pitämään henkilöstö-, toiminta -ja materiaalimenot tasapainossa.

– Kissa on nostettava pöydälle hallitusneuvotteluissa, samoin kuin Senaatti-kiinteistöjen pilkkominen, sanoi Niinistö.