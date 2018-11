Puolustusministeri Jussi Niinistö yllättyi maanpuolustustahdon laskusta

Puolustusministeri pitää tutkimustulosta jossain määrin erikoisena verrattuna varusmiehiltä tulleeseen palautteeseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoo olevansa yllättynyt kyselytutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreessa kyselyssä 66 prosenttia vastanneista katsoo, että suomalaisten olisi ”puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta”. Viimeksi tätä alempi luku on saatu MTS:n kyselyssä vuonna 1988.

– Tässä on ehkä tunnistettavissa jotain isompaa muutosta. Maanpuolustustahto on nyt yhtä alhaalla kuin 30 vuotta sitten ja suurin lasku on alle 25-vuotiaiden joukossa. Ei tästä voi vielä mitään kovin vahvaa johtopäätöstä tehdä, mutta havainto on jossain määrin yllättävä, Niinistö kommentoi asiaa Verkkouutisille.

Onko tästä syytä olla huolissaan?

– Kyllä tästä kannattaa olla huolissaan ainakin niin, että asiaa on syytä seurata ja tutkia, mitä lukujen taustalla on.

Puolustusministerillä ei itsellä ole suoraa vastausta tähän, mutta maanpuolustustahdosta on vireillä tutkimusta muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Niinistö painottaa pitävänsä MTS:n tutkimustulosta kuitenkin ”hieman erikoisena” siinä mielessä, että varusmiesten maanpuolustustahto on edelleen ”hyvin korkealla tasolla”.

– Tämä ilmenee hyvin esimerkiksi tämän vuoden maalis- ja kesäkuussa kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä. Kun siinä kysyttiin maanpuolustustahdosta asteikolla 1-5, niin se oli 4,2 ja tämä on ollut viime vuosina nousussa.

Niinistö huomauttaa myös, että MTS:n tutkimuksen mukaan suomalaisten henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen vahva. MTS:n kyselyssä 84 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan, jos Suomeen hyökätään, kun edellisvuoden kyselyssä luku oli 87. Miehistä näin vastaa 89 prosenttia ja naisista 80 prosenttia.

Näkyykö kansalaispalveluskeskustelu?

MTS:n kyselytutkimuksesta ilmenee myös, että yleisen asevelvollisuuden tuki on laskussa. Järjestelmää kannattaa nyt 74 prosenttia suomalaisista, kun vielä vuosi sitten sitä tuki 81 prosenttia suomalaisista.

– Lukemathan ovat heitelleet aikojen saatossa aika paljon. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei näistä vielä pysty tekemään, Niinistö arvioi.

Niinistö pohdiskelee, että lukujen taustalla saattaa näkyä muun muassa viime aikoina julkisuudessa käytyä keskustelua kansalaispalveluksesta. MTS:n kyselytutkimuksen mukaan sen suosio onkin kasvanut.

– En lähtisi kuitenkaan veikkamaan vielä mitään. Vaikka tässä on seitsemän prosenttiyksikköä laskua, nykymallia kannattaa edelleen 74 prosenttia eli kolme neljästä mikä on huikea kannatus yhteiskunnassa mille tahansa aatteelle tai asialle. Miten tämä lähtee parin seuraavan vuoden aikana kehittymään – onko kyseessä trendi – tätä pitää seurata.

Vuoden 2017 MTS:n kyselyssä yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä kannatti 81 prosenttia, vuonna 2016 79 prosenttia ja kahtena tätä edellisenä vuonna 75 prosenttia suomalaisista. Vuoden 2013 kyselyssä luku oli 68 prosenttia.