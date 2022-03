Puolustusministeri ilmestyi etäkokoukseen, Sergei Shoigun tilanne ihmetyttää

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun katoaminen julkisuudesta herätti runsaasti arveluita Kremlin mahdollisista sisäisistä jännitteistä. Puolustusministerin arveltiin joutuneen epäsuosioon Ukrainan sotilasoperaation heikon menestyksen vuoksi.

Sergei Shoigusta saatiin ensimmäinen havainto 13 vuorokauteen torstaina, jolloin hänen kerrottiin osallistuneen presidentti Vladimir Putinin vetämään turvallisuusneuvoston videokokoukseen. Puolustusministeri näkyy Kremlin julkaisemalla videolla Putinin edessä olevalla näytöllä.

Washington Postin mukaan julkaisua on pidetty erikoisena, sillä videolla ei ollut ääntä. Sergei Shoigun kuvaruudussa oli alkuvaiheessa häiriöitä, mikä voi viitata kameran siirtämiseen. Valtiollinen televisio näytti videota vain muutaman sekunnin ajan ennen muun lähetyksen jatkamista.

Tavallisesti julkisuudessa viihtyvää ministeriä ei edes mainittu valtionmedioissa lähes kahteen viikkoon.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan ”Shoigulla on ollut paljon kiireitä”, minkä vuoksi hän ei ole ehtinyt esiintyä mediassa.

The video is indeed weird. There was no sound. Strange flickering at the beginning. State tv broadcaster interrupted air to show a few seconds of this and then went back to the show. 🤔 https://t.co/jUGAo9W1wd

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 24, 2022