Puolustusministeri IL:lle: Diabeetikkojen palvelusta harkittava

Monilla diabeetikoilla on korkea motivaatio palveluksen suorittamiseen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on nostanut uudelleen esiin kysymyksen diabeetikoiden mahdollisuudesta suorittaa varusmiespalvelus, uutisoi Iltalehti.

– Kansalaispalautetta asiasta on tullut jonkin verran ja monella diabeetikolla on korkea motivaatio päästä suorittamaan varusmiespalvelus. Mielestäni asia on nyt syytä tarkastella vielä kertaalleen läpi, Kaikkonen kommentoi.

Kysymyksen nosti eduskunnassa alun perin lokakuussa omakohtaisen kokemuksen vuoksi esiin kansanedustaja Matias Marttinen (kok). Hän suoritti diabeetikkona varusmiespalveluksen ja myös reserviupseerikoulun.

– Näen tämän ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Jos lääkärin puolto diabeetikkonuorelle on myönteinen, mahdollisuus astua palvelukseen tulisi edelleen säilyttää, hän sanoo.

1-tyypin diabetesta sairastaneille varusmiespalveluksen suorittamisen ehtona on ollut riittävän hyvä terveydentila sekä puolustusvoimien myöntämä erillinen hyväksyntä. Vuonna 2001 alkanut kokeilu loppui virallisesti tämän vuoden helmikuussa, eivätkä diabeetikot voi tällä hetkellä suorittaa varusmiespalvelusta lainkaan.

Esimerkiksi Diabetesliitto on ollut tyytymätön päätökseen. Sen mukaan uusi järjestely ei ole diabeetikoiden näkökulmasta tasa-arvoinen.

Puolustusvoimien päätöksen takana vaikutti diabetesta sairastavista huolta pitäneen henkilökunnan eläköityminen. Uutta henkilöstöä ei aiota ottaa töihin heidän tilalleen.

– Kun puolustusvoimien resursseja on kuitenkin viime vuosina lisätty merkittävästi, minun korviini tuo kuulostaa enemmän tekosyyltä kuin aidolta syyltä. Jos tuon kokoisesta organisaatiosta löytyy tahtoa, niin löytyy myös tapa, Marttinen sanoo.

– Olen pyytänyt virkamiehiämme selvittämään vielä kertaalleen, minkälaisia resursseja diabeetikkojen palvelus edellyttäisi. Kyseessä on pääasiassa hoitohenkilökuntaa, Kaikkonen kommentoi.

Varusmiespalveluksen suoritti kokeilun aikana noin 120 diabetesta sairastavaa. Vapaaehtoisuuden vuoksi heidän motivaationsa palveluksen suorittamiseen on ollut hyvä ja he ovat keskeyttäneet palveluksen tavallista harvemmin. Useat ovat suorittaneet myös aliupseeri- ja reserviupseerikoulun.