Puolustusministeri HS:lle: Naisten palvelusta selvitettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kaikkosen mukaan moni kokee nykytilanteen epäreiluksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ilmoitti viime viikolla aloittavansa koko puolustushallintoa koskevan selvityksen, jossa katsotaan, voisiko työtehtäviä sijoittaa entistä hajautetummin.

Helsingin Sanomien haastattelussa hän toivoo, että samalla selvitysryhmä pohtisi, voitaisiinko Suomeen luoda sellaisia kansalaispalveluksen malleja, joissa miesten ohella naisillakin olisi ”jonkinlainen palvelusvelvollisuus.”

– Yhä useampi nuori nainen ja mies kokee, ettei ole ihan reilua, että vain toisella sukupuolella on tämä velvollisuus ja toinen voi itse valita sen. Ja kyllähän tässä kritiikissä on totuuden siemen. Että voisiko tätä tasa-arvoeroa, jos nyt ei kuroa kiinni, niin ainakin kaventaa. Se on hyvä ja selvittämisen arvoinen kysymys, Antti Kaikkonen sanoo HS:lle.

Tällä hetkellä yleinen asevelvollisuus Suomessa koskettaa ainoastaan miehiä. Kaikkonen ei koe tarpeelliseksi, että asevelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös naisia.

– Nykyinen malli tuottaa meille riittävän reservin. Eli jos velvoitettaisiin naisetkin samaan, niin pitäisi laittaa aika paljon lisää rahaa, resursseja ja varuskuntia, hän sanoo.

Alustavasti selvitystyön on määrä valmistua kesällä 2021.