Puolustusministeri HBL:lle: Kansanäänestys Natosta ei ole tarpeen

Antti Kaikkosen mukaan tilanne Suomen lähialueella on vakaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ei pidä kansanäänestystä Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tarpeellisena. Hufvudstadsbladetin haastattelussa Kaikkonen ei kuitenkaan ota kantaa Nato-jäsenyyden puolesta.

– Jätän sen ehkä laajempaan poliittiseen harkintaan. Mielestäni kansanäänestys ei ole tarpeellinen, mutta en myöskään halua sulkea pois sitä vaihtoehtoa, Kaikkonen kommentoi kansanäänestystä.

– Riippumatta siitä miten prosessi toteutettaisiin, on asialla oltava kansan riittävän suuri tuki.

Kaikkosen oman puolueen turvallisuuspoliittisesta linjasta on käyty talven aikana keskustelua.

– Keskustan linja on suurin piirtein sama kuin Suomen virallinen linja. Mielestämme on tärkeää, että mahdollisuus sotilaalliseen liittoutumiseen on olemassa ja että päätös pysyy omissa käsissämme, Kaikkonen avaa puolueensa turvallisuuspoliittista linjaa.

Kaikkonen vahvistaa Suomen tehostaneen valmiuttaan Ukrainan tilanteen takia. Dramaattisista muutoksista ei puolustusministerin mukaan kuitenkaan ole kyse. Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne on vakaa, Kaikkonen sanoo, eikä Ukrainan kriisi ole toistaiseksi heijastunut Suomen lähialueelle.

Haastattelussa Kaikkonen puhuu myös lämpimästi Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön puolesta. Turvatakuista ei kuitenkaan ole kyse, esimerkiksi tilanteessa jossa Ruotsi joutuisi puolustamaan strategisesti keskeistä Gotlannin saarta.

– Gotlanti on ensi kädessä Ruotsin asia. Mutta meillä on vahvasti edennyt puolustusyhteistyö ja mahdollisuus auttaa toisiamme kriisitilanteissa. Korostan, että silloin kuitenkin tarvittaisiin erillinen päätös. Automatiikkaa ei ole, Kaikkonen toteaa.

Tie sotilaalliseen yhteistyöhön kriisitilanteissa on auki, ministeri sanoo.