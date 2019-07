”Puoluetyön uudistamiselle on valtava tarve”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Petri Honkosen mukaan ihmiset lähtevät puoluetyöhön ensi sijassa vaikuttamaan.

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen vaatii keskustan järjestötyön uudistamista.

Honkosen mukaan puolueen tulevaisuuden kannalta on olennaista, että kenttätyötä aktivoidaan.

– Ihmiset ovat turhautuneita, kun kokevat etteivät puolue-elimet pysty enää vaikuttamaan keskustan hallituksessa toteuttamaan politiikkaan. Tämä kokemus vahvistui edellisellä vaalikaudella. Keskustan järjestötyö kiinnostaa ihmisiä juuri niin paljon kuin sen kautta pystyy vaikuttamaan paikallisiin ja valtakunnan tason päätöksiin. Se on avainaskel puolueen kannatuksen palauttamisessa, Honkonen toteaa tiedotteessaan.

Honkonen on huolestunut etenkin lapsiperheiässä olevien nuorten puuttumisesta puoluetyöstä ja vaatii järjestötyön uudistamislinjauksia esille.

– Moni oman ikäpolveni keskustanuori ei ole löytänyt paikkaansa järjestötyöstä kentällä. Ehdokkaiden tukiryhmät kuitenkin vetävät väkeä. Puolueen järjestötoiminta on tuotava 2020-luvulle ja toimintatapojen uudistamisessa ehdokkaiden vetovoimainen tukiryhmätoiminta on hyvä malli. Tulevissa puoluekokouksissa linjaukset on saatava esille, Honkonen vaatii.

Honkonen muistuttaa, että ”ihmiset lähtevät puoluetyöhön ensi sijassa vaikuttamaan”.

– Vaalityön kautta he kokevat voivansa vaikuttaa. Puoluekokouksemme on vetovoimainen juuri sen takia. Kunnallisjärjestöjen ja piirien kokoukset eivät ole. Vain vetovoimaisen puoluetyön kautta saamme kannatuksen nousuun.