Puoluesihteeri IL:lle: Kenttä teki vaalien loppukirin, Timo Soini nostatti henkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riikka Slunga-Poutsalo ei usko perussuomalaisten pienenevän seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaisten puoluesihteerin Riikka Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän repeäminen viime kesäkuussa on vaikuttanut piiritasolla ”hirvittävän vähän”, kertoo Iltalehti.

Puoluesihteerin mukaan perussuomalaisista on siirtynyt sinisiin nelisensataa toimijaa. Eniten on siirtymiä on tapahtunut Vantaalla ja Espoossa.

Slunga-Poutsalon mukaan mukaan sinisiin siirtyneitä tai ”homman kesken heittäneitä” yhdistää se, että he ovat vähän iäkkäämpää väkeä. Viimeisen puolen vuoden aikana siirtymiä ei ole juuri ollut.

Kokemuksen tilalle perussuomalaiset on saanut intoa. Slunga-Poutsalon mukaan viime vuonna puolueeseen liittyi yli 3 000 uutta jäsentä.

Puoluesihteerin mukaan useat perussuomalaista lähteneet olivat olleet mukana puolueen perustamisesta lähtien. Hän arvelee, että pääsyynä on ollut lojaliteetti ja halu seurata pitkäaikaista puheenjohtajaa, ulkoministeri Timo Soinia.

Perussuomalaiset on kaksissa viimeisissä eduskuntavaaleissa onnistunut loppukirissään. Slunga-Poutsalon mukaan loppukiri ei ole kiinni sinisiin siirtyneestä Timo Soinista.

– Ei, kyllä sen on aina tehneet kentän ihmiset ja tämä meidän porukka, ei siihen puheenjohtajalla ole sellaista konkreettista osaa duuniin, muuten kuin hengen nostattajana, Slunga-Poutsalo sanoi Iltalehdelle.

Perussuomalaisilla on tällä hetkellä 17 kansanedustajaa. Jos nykyisillä kannatusluvuilla mentäisiin vaaleihin, PS menettäisi pari-kolme paikkaa. Slunga-Poutsalo ei usko eduskuntaryhmän pienenevän vaalien jälkeen.