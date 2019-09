”Puoluekokouksessa on kyse elämästä ja kuolemasta”

Kansanedustajan mukaan puoluekokouksessa on kyse keskustan elämästä ja kuolemasta.

– Uuden Kouvolassa valittavan puheenjohtajan tehtävänä on kääntää puolueen suunta ja estää naapurimaissamme tapahtunut kehitys, joissa kaikissa keskusta on taantunut pieneksi liberaalipuolueeksi, sanoo kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.).

Hän mukaansa Suomessa ”tämä kehitys on estettävä, sillä maa tarvitsee keskustaa nyt enemmän kuin koskaan”.

– Erityisen tärkeää on, että emme luo puolueen sisälle erillisiä konservatiivi-liberaalisiipiä, vaan olemme kaikki keskustalaisia. On kuitenkin selvää, ettei kannatus lähde kasvuun, ellei ”jokin” selkeästi muutu. Odotan saavani Kouvolan puoluekokouksessa molemmilta ehdokkailta vastauksen, mikä tämä ”jokin” on. Tämä on jäänyt toistaiseksi valitettavan epäselväksi.

Kärnä sanoo, ettei ole julkisesti tukemassa kumpaakaan ehdokasta.

– Kaikkien on syytä muistaa, että elämää on myös puheenjohtajakisan jälkeen ja keskustan on lähdettävä Kouvolasta yhtenäisenä joukkona rakentamaan uutta nousua. Se ei ole pelkästään uuden puheenjohtajan ja puoluejohdon tehtävä, vaan se on kaikkien keskustalaisten tehtävä, Kärnä sanoo tiedostteessaan.