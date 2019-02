Puoluejäsenten rikostausta kuohuttaa Virossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jäsenlistoilta on löytynyt satoja rikostaustaisia henkilöitä, joista osa on päädytty erottamaan puolueista.

Virolaispuolueiden jäsenlistoilta löytyneet sadat rikostaustaiset henkilöt ovat aiheuttaneet kiivasta keskustelua maaliskuun parlamenttivaalien alla.

Yleisradioyhtiö ERR:n mukaan keskustapuolueen 14 500 jäsenestä jopa kuudellasadalla on rikostuomio. Reformipuolueen 12 000 jäsenestä rikosrekisterimerkintöjä on 442 henkilöllä, joista 233 suorittaa parhaillaan tuomiotaan. 137 puoluejäsentä on tuomittu vakavista rikoksista.

Ylen mukaan suurin osa tuomioista on rattijuopumuksia, mutta puolueiden jäsenet ovat syyllistyneet myös huumerikoksiin, pahoinpitelyihin, salakuljetukseen, seksuaalirikoksiin ja erilaisiin talousrikoksiin.

Puolueet ovat reagoineet nopeasti kohuun, sillä esimerkiksi kansalliskonservatiivinen EKRE-puolue erotti äskettäin yli kaksisataa rikoksista tuomittua jäsentään. Keskusta päätyi irtisanomaan vain seksuaalirikoksista tuomittuja jäseniään.

Istuvien kansanedustajien osalta rikostuomioita ei ole tullut ilmi.