USU: Puolueet eri mieltä äänestysiän laskemisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskuntapuolueilla on eri kannat ikärajan laskusta esimerkiksi 16 vuoteen.

Uutissuomalainen kertoo, että äänestysikärajan laskemista joko kunta- tai kaikissa vaaleissa kannattavat kokoomus, keskusta, vasemmistoliitto ja Liike Nyt.

Kokoomus ja vasemmistoliitto laskisivat rajaa kuntavaaleissa, keskusta kaikissa vaaleissa.

Rajaa eivät laskisi SDP, vihreät, RKP ja KD. Perussuomalaisilla ei ole kantaa asiaan.

– Täysikäisyyden tuomat oikeudet ja velvollisuudet tulevat voimaan 18 vuoden iässä ja tästä syystä SDP on perinteisesti suhtautunut kriittisesti äänestysiän laskemiseen täysikäisyyden alle. On tärkeää seurata, mitä kokemuksia äänestysikää laskeneissa maissa on saatu ja analysoitava niiden vaikutuksia, SDP:n Antti Lindtman sanoo.

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan puolueiden täytyy kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vaaleissa on mukana nuoria ehdokkaita. Mykkäsen mukaan heillä tulee olla aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa.

– Kokoomuksessa nuoria toimijoita on merkittävillä paikoilla kunnissa ja kaupungeissa. Nuoria kiinnostavien teemojen pitää myös olla esillä, ilmastonmuutos ja koulutusaiheet tästä hyvänä esimerkkinä, hän toteaa USU:lle.