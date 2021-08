”Puolue on aina läsnä, et vain näe sitä”

Xi Jinping puhuu paljon marxismista, joka hänen mukaansa tarkoittaa idän vääjäämätöntä nousua.

Kiinan johtaja Xi Jinping yhdistää puheissaan Kiinan kulttuuriperinteen marxilaisuuden merkitykseen.

Näin toteaa Harvardin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Tony Saich New Yorker -lehdessä. Kiinan kommunistipuolueen historiaa käsittelevä From Rebel to Ruler: One Hundred Years of the Chinese Communist Party Saichin teos on juuri julkaistu.

– Puolue on aina läsnä, mutta et voi aina nähdä sitä. Ja silti kansalaiset aina tietävät, että on rajansa mitä he voivat tehdä, ja ne on puolue kulloinkin päättänyt, Tony Saich kuvailee kommunistipuolueen valtaa Kiinassa.

– Se on epäilemättä Kiinan poliittisen tason ydininstituutio. Vaikka on muita poliittisia puolueita, ne ovat aidosti merkityksettömiä. Joten jos haluat ymmärtää Kiinaa sinun pitää ymmärtää puoluetta ja sen suhteita yhteiskuntaan ja järjestelmään.

Saichin mukaan Xi Jinping näki 2012 valtaan tullessaan, että maassa oli sekasotku ja korruptiota. Professorin mukaan Xi ja hänen väkensä katsoivat, että ainoa tapa pitää juna raiteilla oli palata keskuskontrolliin ja vahvistaa puolueen asemaa.

Kirjassa käytetään mielenkiintoista termiä ”markkinaleninismi”. Saich sanoo sen olevan organisaatioiden hierarkiaa.

– Minusta se on kiinnostava kuvaus, koska se tarkoittaa että ytimessä on oltava vahva hierarkia sanelemassa politiikkaa ja poliittisia prosesseja. Joten vaikka paljon marxilaisuudesta päivittäisessä elämässä on poissa, on leninistisen puolueen ajatus säilynyt tähän päivään.

Tony Saichin mukaan Xi Jinping puhuu marxismista varsin laajasti.

– Jopa puhuessaan Kiinan kulttuurisista perinteistä hän puhuu marxismin tärkeydestä, ja hän käyttää sitä tietyillä tavoilla. Esimerkiksi hänen näkemyksensä historiallisesta materialismista tarkoittaa, että idän nousu ja lännen aleneminen on väistämätöntä.

