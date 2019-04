Puolen Suomen vaalitentti: ”Hirvittävillä asioilla haetaan valtaa”

Petteri Orpon mukaan Jussi Halla-aholla on ’kovin vähän ratkaisuja’.

Kaleva ja Yle järjestivät maanantaina Oulussa eduskuntavaalien Puolen Suomen vaalitentin. Mukana olivat keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Petteri Orpo, Sdp:n Antti Rinne, vihreiden Pekka Haavisto, vasemmistoliiton Li Andersson, PS:n Jussi Halla-aho, Rkp:n Eva Biaudet, KD:n Sari Essayah, tähtiliikkeen Paavo Väyrynen ja sinisten Pirkko Mattila.

Kysymykset käsittelivät paikallisten asioiden lisäksi tentin alussa muun muassa vanhustenhoitoa, oppivelvollisuutta, sotea ja syntyvyyttä. Puolen tunnin jälkeen tentti jäi käsittelemään pitkäksi ajaksi turvapaikanhakijoita ja Oulun seksuaalirikoksia.

Keskustan Juha Sipilä syytti puheenvuoronsa lopuksi eräitä puoluejohtajia.

– Se mikä minut on yllättänyt on se, että näin hirvittävillä asioilla, kuolemalla, raiskausrikoksilla flirttaillaan ja haetaan valtaa. Minusta tämä on iljettävää, Juha Sipilä sanoi.

Kysyttäessä Sipilä lopulta vastasi tarkoittavansa vieressään istunutta ja kahden tuolin päässä istunutta ”herraa”. He olivat Jussi Halla-aho ja Paavo Väyrynen.

”Suomessa niin kuin tapamme on”

Kokoomuksen Petteri Orpo totesi Suomessa olevan Suomen lainsäädäntö ja Suomen tavat, joihin kuuluvat naisten ja tyttöjen turvattu asema.

– Jos meille tullaan, silloin noudatetaan näitä lakeja ja eletään Suomessa niin kuin meidän tapamme on. Se on ehdoton periaate, Petteri Orpo totesi.

Orpon mukaan pakolaiskriisin jälkeisessä Suomessa on tehty satoja muutoksia ja päätöksiä, ”tiukennuksia, tehtiin myös perussuomalaisten kanssa yhdessä hallituksessa kahden vuoden ajan turvapaikkapolitiikkaan”, nyt myös rangaistuksiin ja turvapaikkapäätöksiin.

– Minusta on väärin antaa kuvaa, ettei mitään olisi tehty. On myös väärin antaa kuvaa, että Suomesta olisi tullut jotenkin aivan hirvittävän vaarallinen maa. On tapahtunut asioita, mutta Suomi on yhä yksi maailman turvallisin maa, jossa on upeat viranomaiset, Orpo sanoi.

PS:n Jussi Halla-aho ihmetteli pääministerin puheenvuoroa. Halla-ahon mukaan etukäteen varoittaminen on perusteetonta pelottelua, mutta jälkikäteen ”iljettävää flirttailua rikoksilla”.

Halla-ahon mukaan pääministerillä on ”erittäin raskas henkilökohtainen vastuu siitä mitä on tapahtunut 2015 ja sen jälkeen”. PS:n johtaja sanoi tarkoittavansa maahanmuuttajille esitettyä ”avointa kutsua”, joka levisi reaaliaikaisena ja arabiankielisenä.

– Jokainen Tornioon tuleva turvapaikanhakija on turvapaikkashoppailija. Oikeus hakea suojelua ei voi tarkoittaa oikeutta valita se maa, josta sitä suojelua saa, Halla-aho puhui maarajan 2015 ylittäneistä.

Vain kaksi esitystä?

Juha Sipilä vastasi tunnistavansa ongelmat, ja käsitteli sitten 2015 lupaamansa kotinsa luovutuksen.

– Tietäisitpä vieressä istuva ystäväni, millaisesta tilanteesta tuo perhe oli lähdössä. Neljä lasta, kristitty perhe muslimimaassa, tappouhkausten alla. Jos häviän vaalit sen takia että tarjosin heille kotiani, turvaani tälle perheelle, niin olen valmis heti luopumaan vallasta ja politiikasta jos tämä menee tähän, Juha Sipilä sanoi.

Petteri Orpon mukaan Jussi Halla-aho antoi vain kaksi ratkaisuesimerkkiä. Niistä ensimmäinen oli, että läpi Euroopan kulkeminen, ”shoppailu”, pitää saada loppumaan.

– Olen täysin samaa mieltä. Eurooppalaisesti siihen pitää löytää ratkaisu, ettei Euroopan läpi voi enää kävellä. Meidän pitää vahvistaa ulkorajoja joka puolella. Näitä asioita tehdään koko ajan, Petteri Orpo sanoi.

Orpon havaitsema toinen Halla-ahon esitys oli, että kielteisen päätöksen saaneet poistetaan.

– Totta kai. Sen eteen on tehty koko ajan töitä.

– Ongelma on tässä se, että sinulla on paljon ongelmia, joita kuvaat tässä kauheassa asiassa. Mutta ratkaisuja sinulla on kovin vähän. Jos se ratkaisu on rajat kiinni, niin täällä sitten ollaan vaan ihan omalla porukalla. Ja kun puolet meidän bruttokansantuotteesta tulee ulkomaankaupasta, ja jos olemme osa Euroopan unionia, niin en halua että meille tarjotaan vaihtoehdoksi eristäytymistä, Orpo kuittasi.