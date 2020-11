Puolella miljoonalla suomalaisella rasvoittunut maksa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rasvamaksa on jatkuvasti lisääntyvä elintapasairaus.

Se on pitkään oireeton, mutta voi johtaa maksakirroosiin ja maksasolusyöpään. Maksaviikolla 2.–6.11. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että rasvamaksan parasta ehkäisyä ja hoitoa ovat terveelliset elintavat.

Lihavuus ja diabetes aiheuttavat alkoholin lisäksi eniten vakavia maksasairauksia Suomessa. Ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat rasvan kertymisen rasvakudokseen ja maksaan. Kun yli viisi prosenttia maksakudoksesta koostuu rasvasoluista, puhutaan rasvamaksasta. Arvioiden mukaan jopa puolen miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut.

Haitallisinta maksalle on ylipainon ja alkoholin yhdistelmä.

– On arvioitu, että Suomessa jopa 40 prosenttia edenneestä maksakirroosista johtuisi alkoholin ja metabolisten tekijöiden eli tyypin 2 diabeteksen, ylipainon, korkean verenpaineen ja poikkeavien lipiditasojen yhteisvaikutuksesta, sanoo gastroenterologian erikoislääkäri, dosentti Fredrik Åberg HUS Vatsakeskuksesta.

Ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan liittyy suurentunut kuolleisuus ja kuoleman riski kasvaa fibroosin eli sidekudoksen lisääntymisen myötä.

– Vähäinen alkoholinkäyttö eli korkeintaan kaksi annosta päivässä ei näytä aiheuttavan maksan rasvoittumista, mutta jos maksa on jo rasvoittunut, vähäinenkin alkoholinkäyttö näyttää pahentavan rasvoittuneen maksan fibrotisoitumista eli arpeutumista, Åberg kertoo.

Rasvamaksa voi aiheuttaa maksatulehduksen ja sidekudoksen kertymisen maksaan sekä maksakirroosin. Rasvamaksa on maksasolusyövän tärkein syy. Rasvamaksa on pitkään oireeton ja ensimmäiset oireet voidaan huomata, vasta kun syöpä on jo kehittynyt.

Kaikille rasvamaksaan sairastuneille pitäisi tehdä maksan fibroosiasteen arvio. Tutkimusten mukaan kolmasosalla sairastuneista fibroosi lisääntyy, kolmasosalla se pysyy vakaana, ja kolmasosalla fibroosi vähenee. Vielä ei osata ennustaa, mihin ryhmään sairastunut kuuluu, jonka vuoksi sairauden seuranta on tärkeää.

Rasvamaksaan ei ole vielä tehokkaita lääkkeitä, mutta vaikeasti ylipainoisilla laihdutusleikkauksesta on saatu hyviä tuloksia.

– Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin parasta hoitoa on elintapojen muutos. Laihdutus parantaa maksan kuntoa suorassa suhteessa painon laskuun. Maksan rasvapitoisuutta pienentää sekä kestävyysliikunta että lihaskuntoharjoittelu, sanoo Munuais- ja maksaliiton kehittämispäällikkö, TtM Hanna Eloranta.

Erityisen haitallista maksalle on tyydyttyneen rasvan sekä sokerien runsas käyttö. Elintapamuutoksessa ensimmäiseksi kannattaa unohtaa energiajuomat ja sokerilla makeutetut virvoitusjuomat sekä makeiset.

Voin ja rasvaisten maitovalmisteiden ja esimerkiksi makkaroiden sijaan on parempi valita rypsi- tai auringonkukkaöljyä, täysjyväviljoja, kasviksia sekä marjoja ja hedelmiä.

Näin ehkäiset rasvamaksan

– Pidä paino normaalina.

– Vältä varsinkin vyötärölle kerääntynyttä rasvaa.

– Liikunta hillitsee rasvan kertymistä maksaan, vaikka paino ei putoaisikaan.

– Vähennä eläinrasvoja ja sokeria.

– Pidä alkoholinkäyttö kohtuullisena.