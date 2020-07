Puolassa yritetään eroon kommunistisesta alkoholilaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verkkomyynnin kieltoa luonnehditaan menneen ajan hyödyttömäksi jäänteeksi.

Puolassa on käynnistynyt poliittinen keskustelu opposition tekemästä lakiesityksestä, joka toteutuessaan vapauttaisi alkoholijuomien verkkokaupan ja sallisi niiden toimittamisen koteihin.

Oppositiopuolueiden ehdotuksen taustalla on halu päästä eroon vanhentuneena pidetystä lainsäädännöstä ja helpottaa alan yritysten selviytymistä koronapandemian aiheuttamasta kriisistä.

Ellei uudistusta toteuteta, monilla pientoimijoilla on aloitteen tekijöiden mukaan edessään konkurssi. He muistuttavat lähes 40 vuotta vanhan lain olevan peräisin ajalta, jolloin Puolassa vallitsi kommunistinen hallinto, täysin erilainen järjestelmä ja nykyisestä olennaisesti poikkeavat taloudelliset olot, Notes from Poland -uutissivusto (NfP) kertoo.

Puolan hallitseva Laki ja oikeus -puolue (PiS) on ehtinyt tyrmätä vaatimukset vuonna 1982 säädetyn lain uudistamisesta kansanterveydellisiin syihin vedoten.

Yksi kauppa 300 asukasta kohti

Verkkokaupan maltillista vapauttamista ajavat puolalaiskansanedustajat korostavat, että useimmissa EU-maissa heidän esittämänsä malli on jo käytössä ja että toimia koronakriisin sokkivaikutusten helpottamiseksi on vireillä myös muualla.

Ministeri Marek Nieduzak sanoo Puolan hallituksen suhtautuvan rajoitusten purkamiseen periaatteessa myönteisesti, mutta kansalaisten terveyden ajavan selvästi taloudellisten näkökohtien edelle.

Puolalaisten kotitalouksien alkoholin kulutus ylittää tilastojen mukaan selvästi EU:n keskiarvon. Vuonna 2018 maassa kulutettiin noin 12 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Alkoholia myyviä liikkeitä on Puolassa NfP:n mukaan noin yksi 300 asukasta kohti. Monet niistä ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa.