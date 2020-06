Puolassa tiukka presidenttikisa, oppositiolla mahdollisuus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielipidekyselyt ennustavat Puolan presidentinvaalien toiselle kierrokselle lähes tasapeliä.

Ensi viikon sunnuntaina järjestettävistä Puolan presidentinvaaleista ennustetaan äärimmäisen tiukkoja.

Vaaleissa on ehdolla yksitoista ehdokasta, mukaan lukien oikeistopopulistiseen Laki ja oikeus -puolueeseen kuuluva toista kautta havitteleva presidentti Andrzej Duda. Dudaa ja Laki ja oikeus -puoluetta on syytetty Puolan oikeusvaltion ja demokratian murentamisesta.

Dudan merkittävin kilpailija on keskustalaisoikeistolaiseen kansalaisfoorumiin kuuluva Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski. Gallupien mukaan Dudan kannatus on ensimmäisellä kierroksella noin 40 prosenttia, verrattuna Trzaskowskin 30 prosenttiin. Toisella kierroksella Duda ja Trzaskowski ovat käytännössä tasoissa.

Vaalit oli alun perin tarkoitus järjestää jo toukokuussa, mutta niitä jouduttiin lykkäämään koronavirusepidemian vuoksi. Dudaa pidettiin vielä alkuvuodesta selvänä ennakkosuosikkina, mutta hänen kannatuksensa on kevään aikana laskenut.

Selväksi vastaehdokkaaksi noussut Trzaskowski on pyrkinyt profiloitumaan eri kansanosiin vetoavaksi yleisehdokkaaksi, mutta kärsii edelleen maineestaan liberaalina kaupunkilaisena, joka ei kykene vetoamaan konservatiivisen maaseutuväestöön.

Duda on vastaavasti pyrkinyt kampanjoimaan perinteisten perhearvojen suojelijana. The Guardian uutisoi alkuviikosta Dudan luvanneen muun muassa suojelevansa lapsia LGBT-aatteelta, jota hän kutsui ”Puolalle vieraaksi.” Duda sai myös alkuviikosta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta kutsun vierailulle Valkoiseen taloon, jota on pidetty merkkinä Trumpin tuesta Dudalle.

Laki ja oikeus -puolue on hallinnut Puolaa vuoden 2015 vaaleista lähtien. Puolueella oli vuoteen 2019 asti enemmistö parlamentin ylähuoneessa ja alahuoneessa, kunnes oppositiopuolueet saivat enemmistön ylähuoneeseen vuoden 2019 parlamenttivaaleissa.

Puolan presidentillä on laaja veto-oikeus, joten Trzaskowskin voitto vaikeuttaisi huomattavasti puolueen mahdollisuuksia vaikuttaa Puolan politiikkaan.