Puolan yleisradion kauhuvideo Ruotsista olikin Netflix-sarjan kuvauksista

Puolan yleisradio TVP:n pääuutisohjelma Wiadomościn lähetyksessä näytetty video (alla) olikin todellisuudessa Netflixin Snabba Cash -ruotsalaissarjan tulevan kauden kuvauksista.

Asiasta tässä uutisoivan Onetin mukaan uutisohjelmassa käsiteltiin sitä, miten ”laiton maahanmuutto lamauttaa Euroopan”.

Videolla näkyy, kuinka kaksi miestä ajaa moottoripyörillä pesulan eteen ja avaa sitten tulen automaattiaseilla.

Lähetyksessä kerrottiin, että video oli Ruotsista ja todettiin muun muassa, että tällaista tapahtuu lähes päivittäin eri puolilla Eurooppaa.

Asiasta on uutisoitu myös Ruotsissa. Expressen toteaa jutussaan, että kuvauksista otettua pätkää ”on käytetty propagandana” Puolassa.

Videon kerrotaan levinneen sosiaalisessa mediassa laajalti osoituksena Ruotsin jengiväkivallasta ja maahanmuuton seurauksista.

To co się w tej Europie wyprawia, jest po prostu przerażające. Tam na porządku dziennym strzelają z broni automatycznej do tramwajów.

Aha… pamiętajcie – to, że pis chce Polskę wyprowadzić z EU to fake news i pomówienie.

Materiał z dzisiejszych wiadomości (autor: Jakub Krzyżak) pic.twitter.com/5FpwzuSRjS

— FlasH (@FlasH_vikop) October 30, 2021