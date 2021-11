Puolan rajalla tapahtuu – ”He valmistautuvat suureen ylitykseen”

Puolan viranomaisten mukaan rajalle on tullut lisää valkovenäläisiä joukkoja.

Puola rajavartioston mukaan Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on nähtävissä liikettä.

Rajaviranomainen tiedottaa Twitterissä, että ”hiljaisen yön” jälkeen Kuznican leirin lähellä on havaittu sunnuntaina iltapäivällä lisää aseistautuneita valkovenäläisiä ja siirtolaisten joukossa on liikettä. Paikalle on myös saapunut televisioaseman auto.

Puolalaisten mukaan paikalle aiemmin pystytettyjä telttoja on kadonnut. Rajanviranomaisten mukaan valkovenäläiset ovat myös varustaneet siirtolaisia rajan ylitystä varten.

– Näemme Valko-Venäjän puolen valmistautuvan tänään suureen ylitykseen. Joukkomme ovat valmiina toimimaan, rajaviranomainen toteaa.

Puolalaiset ovat julkaisseet alla näkyviä videoita ja kuvia rajalta.

Puolan turvallisuuspalveluista vastaava tiedottaja Stanislaw Zaryn toteaa Twitterissä, että Valko-Venäjä näyttää valmistautuvan entistä vakavampaan propagandaoperaatioon Puolaa vastaan.

Puolan puolustusministeriön mukaan valkovenäläiset ovat muun muassa kivittäneet rajalla olevia puolalaisia sotilaita. Lisäksi valkovenäläisten on nähty käyttävän öisin lasereita puolalaisten häirintään.

Stanislaw Zaryn totesi sunnuntaina Twitterissä, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan avaamaan ”keinotekoisen siirtolaisreitin” tarkoitus on ruokkia epävakautta Puolassa, Liettuassa ja Latviassa.

– Kyse on hybridisodankäynnistä EU:ta vastaan. Lukashenka ei tule lopettamaan ja hän aikoo rikkoa kaikkia sääntöjä saavuttaakseen päämääränsä.

Zaryn jakoi alla näkyvän tiedotteen eri kielillä. Siinä muun muassa todetaan, että Valko-Venäjän operaatio on suunniteltu aiheuttamaan pitkäaikainen kriisi Naton itäisissä jäsenvaltioissa.

– Lukashenkan toimissa käytetään keinoja, jotka ovat tuttuja Venäjän Natoa vastaan suorittamista operaatioista, tiedotteessa todetaan.

Puolan mukaan Valko-Venäjällä on Kremlin tuki ja hyväksyntä.

The artificial migration route opened by #Lukashenko is there to destabilize Poland, Lithuania and Latvia. It’s a #hybrid warfare effort against the #EU. Lukashenko won’t stop and he will break all rules to achieve his goals. pic.twitter.com/3ScUkkgWPH — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Po stronie białoruskiej pojawiają się dodatkowe oddziały, a także wóz transmisyjny. Wygląda to na przygotowanie do poważniejszej operacji propagandowej przeciwko Polsce. pic.twitter.com/d4a1CE7TaB — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

Yesterday there were more provocations of 🇧🇾Belarusians. In the vicinity of Szudziałowa officers of the Belarusian services threw stones at the 🇵🇱Polish soldiers twice. No one was hurt as a result of the incident. https://t.co/GFE3A75FIB — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 14, 2021